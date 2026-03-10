Obavijesti

SAVLADALI CORTINU

Sisak povijesnom pobjedom otvorio play-off u alpskoj ligi

Piše Domagoj Vugrinović,
Sisak povijesnom pobjedom otvorio play-off u alpskoj ligi
Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Već sam plasman u četvrtfinale predstavlja veliki uspjeh za hrvatskog prvaka, ali Siščani su pobjedom u prvoj utakmici pokazali da njihove ambicije idu i dalje od samog sudjelovanja

Sisak je na najbolji je mogući način otvorio svoje povijesno prvo četvrtfinale doigravanja u Alpska hokejaška liga. U Ledenoj dvorani Zibel Siščani su pred svojim navijačima svladali talijansku Cortinu rezultatom 2-1 i poveli 1-0 u seriji koja se igra na četiri pobjede.

Povijesni korak za sisački hokej

Za sisački klub ovo je već sada povijesna sezona jer je riječ o prvom nastupu u doigravanju Alpske lige. Sisak je u četvrtfinale ušao kao jedna od najboljih momčadi regularnog dijela i Master runde te je osigurao prednost domaćeg leda, dok se Cortina među osam najboljih probila kroz kvalifikacijsku rundu.

Siščani s Cortinom otvaraju prvi playoff u Alpskoj hokejskoj ligi

Sisak agresivniji i konkretniji

Domaća momčad povela je već u osmoj minuti kada je Danila Larionovs najbolje reagirao u gužvi pred gostujućim vratima i zabio za 1-0. Sisak je kontrolirao ritam utakmice, a sredinom druge trećine prednost je povećao Marijus Dumčius pogotkom za 2-0, što je dodatno podiglo atmosferu u Zibelu. Talijani su se ipak vratili u susret kada je Jakob Stoffling smanjio na 2-1 i donio neizvjesnost u završnici. Posljednja trećina ponudila je tvrdu, pravu play-off borbu u kojoj je Sisak discipliniranom obranom i požrtvovnošću sačuvao minimalnu prednost.

