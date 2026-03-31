Sjajan dan za hrvatski nogomet. U-17 vrsta izborila i Euro i SP. Kustić: Jedan od najdražih dana

Nakon U-19 reprezentacije, koja se nakon 10 godina vraća na Europsko prvenstvo, završni turnir Starog kontinenta u svom uzrastu ostvarila je i U-17 vrsta pod vodstvom Marijana Budimira. I ne samo to, već se plasirala i na Svjetsko prvenstvo u Katru drugu godinu zaredom!

Hrvatska je s Poljskom u Poljskoj odigrala 1-1 i završila prva u skupini. Ključan je bio izjednačujući gol Jakova Dedića u 73. minuti iz slobodnog udarca. Hrvatska je izborila mjesto među osam najboljih na turniru u Estoniji od 25. svibnja do 7. lipnja, a ždrijeb je 9. travnja u Tallinnu.

- Najprije bih čestitao svojim igračima, odigrali su fantastičan turnir i sve tri utakmice, uz vrhunsko zalaganje, vrhunsku taktičku pripremljenost. Sve ono što smo se dogovorili su izvršili na terenu i svaka im čast. Čestitam i mom stožeru s kojim smo izborili Europsko prvenstvo s generacijom igrača rođenih 2007., s generacijom igrača rođenih 2008. godine Svjetsko prvenstvo i sada s generacijom igrača rođenih 2009. godine Europsko i Svjetsko prvenstvo. To je plod rada ovog stožera, ali i rada svih ljudi u selekcijama Hrvatskog nogometnog saveza. Zahvaljujem se predsjedniku Marijanu Kustiću, tehničkom direktoru Stipi Pletikosi, glavnom instruktoru Petru Krpanu koji su nam uvijek velika podrška. Presretan sam, igrači su dostojno hrvatski nogomet, sada nam predstoji dobro se odmoriti i uživati na Europskom prvenstvu u Estoniji i Svjetskom prvenstvu u Katru - rekao je Marijan Budimir.

- Ovo je prekrasan dan za hrvatski nogomet i meni jedan od najdražih od kad imam privilegiju voditi Hrvatski nogometni savez. Svi znamo koliko je nevjerojatno da malobrojna zemlja poput Hrvatske ima tri svjetske medalje, ali također je čudesno da se zemlja s manje od 4 milijuna ljudi u jednom danu plasira na dva europska prvenstva i jedno svjetsko prvenstvo u uzrastima do 17 i do 19 godina. Izuzetno sam ponosan na te dečke, njihove stožere, ljude u Savezu, klupske trenere i njihove obitelji, sve koji im daju podršku u tom nogometnom razvoju - rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić za stranice saveza.

Mlađa hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina poražena je u Križevcima od Engleske 2-0 u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se održati 2027., no unatoč porazu, mladi reprezentativci osigurali su prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Momčad Zorana Vulića dobro se držala do 30. minute, kada je mladi igrač Stuttgarta Nikolas Matić nesretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu, a samo dvije minute kasnije, Dean Benamar, 17-godišnji član Crystal Palacea, postavio je konačnih 2-0.

Ipak, ovaj poraz nije eliminirao Hrvatsku iz daljnjeg natjecanja jer je zahvaljujući pobjedi protiv Bugarske u drugom kolu, Hrvatska je osigurala jedno od prva tri mjesta koja vode u drugu rundu kvalifikacija. Prvo mjesto u skupini 5 osvojila je Španjolska.

Uefa je dodatno zakomplicirala priču oko europskih prvenstava mlađih reprezentacija pa je Hrvatska proteklih dana u kvalifikacijama ugostila čak dvije svoje U-19 selekcije. Obje su se za plasman na Euro borile na domaćem terenu, a popise za obje objavio je Siniša Oreščanin. Starija U-19 reprezentacija izborila je plasman na EURO odigravši danas 1-1 protiv Francuske.

- Ovi briljantni rezultati svakako su plod talenta, vještine i truda naših igrača, ali su i ogledalo sustavnog rada u hrvatskom nogometu. Stoga čestitke i zahvale, osim sjajnim igračima, idu izbornicima Siniši Oreščaninu i Marijanu Budimiru, njihovim stožerima, tehničkom direktoru Stipi Pletikosi, glavnom instruktoru Petru Krpanu, djelatnicima HNS-a, svim županijskim instruktorima, a svakako i trenerima i osoblju u klupskim akademijama koji s tim igračima svakodnevno rade. Naravno, čestitke idu i novoj U-19 generaciji koja je prošla u drugi krug kvalifikacija, a ovom prigodom vodio ih je Zoran Vulić - rekao je Kustić i zaključio:

- Veliki i kontinuirani uspjesi ne dolaze slučajno ili sami od sebe, oni su kruna zajedničkih napora svih koji su uključeni u razvoj mladeži, od HNS-a preko županija i središta do klubova, te su potvrda odličnog rada na svim razinama i stoga na ponos svima nama. Našim kadetima i juniorima ćemo, naravno, omogućiti kvalitetne uvjete za pripremu za velika natjecanja koja ih čekaju, a iako rezultatskog pritiska nema - siguran sam da će i tamo na najbolji način predstavljati hrvatski nogomet.