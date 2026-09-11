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SAULO TEJEDA

Sjajan posao Dinama! Veliki talent i mladi reprezentativac Meksika stigao je na Maksimir

Piše Ivan Kužela,
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Sjajan posao Dinama! Veliki talent i mladi reprezentativac Meksika stigao je na Maksimir
Foto: Instagram
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Dinamo je doveo novog svjetskog dragulja; 17-godišnji Meksikanac Saul Tejeda stiže iz SAD-a, a Zagreb ga prati još od 2024. Igra na krilu i odlikuju ga brzina, dribling i eksplozivnost

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Dinamo je u svoje redove doveo 17-godišnjeg Saula Tejedu, meksičkog krilnog napadača koji je posljednje godine proveo u SAD-u. Zagrepčani su ga pratili još od 2024., kada je kao 15-godišnjak prvi put stigao na Maksimir. Tejeda je rođen u meksičkom Tehuacánu, u saveznoj državi Puebla, 2009. godine, ali nogometno se razvijao u američkom San Diegu. Ondje je nastupao za San Diego Surf, a najviše je igrao na desnom krilu. Može pokriti i druge pozicije u napadu, dok se među njegovim istaknutim karakteristikama navode brzina, dribling i igra jedan na jedan.

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Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U SAD-u je već ostvario nekoliko značajnih rezultata na razini mlađih kategorija. U američkom ECNL-u (Elite Club National League), jednom od najpoznatijih razvojnih natjecanja za mlade nogometaše, Tejeda je u sezoni 2023./24. izabran za najboljeg igrača U-15 kategorije Southwest Conferencea. Isti je izbor osvojio i godinu kasnije, kada je nastupao među U-16 igračima.

Njegova sezona 2023./24. donijela mu je još jedno priznanje. Uvršten je među U-15 All-American igrače cijelog ECNL-a, čime je dodatno skrenuo pozornost na sebe. Dinamo ga je prvi put ugostio još u rujnu 2024., kada je tada 15-godišnji Meksikanac stigao na probu. Ubrzo se pojavila i fotografija Tejede u Dinamovu dresu, dok su meksički mediji izvještavali o interesu zagrebačkog kluba.

Transfer se ipak nije dogodio odmah. Tejeda se vratio u SAD, nastavio igrati za San Diego Surf i paralelno nastupati za mlađe reprezentacije Meksika. U međuvremenu se pojavila mogućnost da karijeru nastavi u drugom zagrebačkom klubu. Meksički Record je 21. kolovoza pisao da bi Tejeda mogao prijeći u Lokomotivu te da se za njegov transfer čeka odobrenje Fife. Na kraju je 17-godišnjak završio u Dinamu, klubu koji ga je pratio još od njegova prvog dolaska u Zagreb.

Za meksičke reprezentativne selekcije nastupa od 2023. godine, kada je prvi put dobio poziv za U-15 momčad. Početkom 2025. godine našao se i na popisu U-17 reprezentacije za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. U jednoj od utakmica tog ciklusa Meksiko je svladao Barbados, a Tejeda je sudjelovao u dvama pogocima. Postigao je drugi gol svoje reprezentacije, a potom asistirao za treći.

Za U-17 selekciju nastupao je i ove godine. U svibnju je bio strijelac u prijateljskoj pobjedi Meksika protiv Newell's Old Boysa u Argentini. U to vrijeme meksički savez još ga je službeno vodio kao člana San Diego Surfa.

Tejeda je tijekom posljednjih sezona bio dio i U-16 reprezentacije Meksika, a sada je napravio prvi veći korak prema europskom nogometu. U Dinamu će tek biti odlučeno hoće li njegov početak biti vezan uz juniorsku, drugu ili seniorsku momčad.

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