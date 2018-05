Sjajan savjet legende za uspjeh na SP-u: 'Puno dobrog seksa'

Dok ga neki brane, drugi ga potiču. Seks za vrijeme nogometnih prvenstva i dalje je tabu tema i mnogi stručnjaci imaju podijeljena mišljenja.

Brazilska legenda Romario pripada ovoj drugoj grupi. Za mladog Gabriela Jesusa ima važne savjete:

- Samo puno dobrog seksa, to je jedan dio savjeta, kao i da maksimalno iskoristiš dan. Naravno, moraš se koncentrirati i na utakmicu u danu kad je imaš.

Gabriel Jesus is an Olympic Gold Medalist, WWE Champion, PL Champion and potential World Champion this year. Greatness. pic.twitter.com/3PLz7DIiQZ