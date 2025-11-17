Obavijesti

NAČELNIK PONUDIO POMOĆ

Sjajna gesta Crnogoraca: Platit će štetu Hrvatima koje su napali huligani. 'Snažno prijateljstvo'

Piše Josip Tolić,
Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatski navijači napadnuti u Crnoj Gori, ali stiže pomoć! Gradonačelnik Cetinja nudi pokrivanje štete na vozilu. Prijateljstvo jače od huligana

Skupini hrvatskih navijača koje su kukavički napali huligani na cesti između Budve i Cetinja u nedjelju navečer, dan uoči utakmice Crne Gore i Hrvatske, stigla je lijepa vijest, kao i prijateljska gesta tamošnjih vlasti. Naime, gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković objavio je kako će ponuditi naknadu štete na vozilu Hrvatima.

"Općina Cetinje će, ako to bude prihvatljivo građanima Hrvatske koji su jučer napadnuti, preuzeti sve troškove saniranja štete nastale na njihovim vozilima. To sam priopćio i sinoć tijekom razgovora s građanima Hrvatske, a ponavljam zbog inicijativa za prikupljanjem sredstava koje su pokrenute", napisao je načelnik nekadašnjeg kraljevskog grada, i dodao:

"Prijateljstvo Crne Gore i Hrvatske i građana naših država je snažno i mnogo puta potvrđeno i nikako ne može biti narušeno bilo čijim lošim namjerama ili djelovanjem."

Hrvate u kombiju splitskih registracija navodno je napala skupina Delija iz Crne Gore i nitko od njih nije ozlijeđen. Vozilu su razbili stakla i retrovizore. Policija je najveću skupinu ultrasa dočekala u ponedjeljak poslijepodne i prepratila do stadiona u Podgorici.

