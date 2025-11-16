Obavijesti

BILLIE JEAN KING CUP

Sjajna Petra Marčinko srušila Čehinju i dovela Hrvatsku pred vrata senzacionalnog uspjeha

Piše HINA,
Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hrvatske tenisačice su jednu pobjedu udaljene od plasmana u elitni razred Billie Jean King Cupa. Petra Marčinko je osigurala prvi pod pobjedom protiv Nikole Bartunkove 6-3 i 7-6

Hrvatska ženska teniska reprezentacija stigla je nadomak plasmana u elitni razred Billie Jean King Cupa nakon što je povela sa 1-0 protiv Češke u odlučujućem dvoboju za prvo mjesto u skupini D na turniru kojem je domaćin Varaždin. Prvi bod Hrvatskoj osigurala je Petra Marčinko 6-3, 7-6 (6) pobjedom protiv Nikole Bartunkove.

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa
Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U prvom setu Marčinko je odlično krenula i povela 3-0 te prednost "breaka" zadržala do kraja te dionice igre. Prilikom servisa za set mlada je Zagrepčanka spasila dvije "brek-lopte" suparnice i zatim iskoristila svoju prvu set-loptu.

Drugi je set počeo različito, Bartunkova je povela sa 3-0, no Marčinko je odmah uspjela poravnati na 3-3. Kod 5-5 naša je igračica napravila još jedan "break", ali nije uspjela završiti dvoboj na svom početnom udarcu. U "tie-breaku" je Bsrtunkova povela 6-2 i imala četiri vezane set-lopte, no Marčinko je uzvratila sa šest uzastopnih poena kojima je napravila veliki preokret.

Hrvatskoj tako još samo jedan bod nedostaje do plasmana u elitnu rang Billie Jean King kupa, a može joj ga osigurati Antonia Ružić koja će u drugom pojedinačnom dvoboju igrati protiv Linde Noskove. Ako Noskova poravna, o ukupnom pobjedniku će odlučivati susret parova u kojem su za Hrvatsku nominirane Jana Fett i Petra Marčinko, a za Češku Lucie Havličkova i Dominika Šalkova.

