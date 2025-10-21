Kako javlja Sky Sport, Marco Pašalić bi se mogao vratiti u Europu iz MLS-a. Nekoliko klubova 'liga petice' su zainteresirani za njega, a pregovori su počeli s Borussijom Mönchengladbach
Sjajna 'vatrena ljevica' se vraća u Europu? Nijemci već započeli pregovore, žele ga i u Serie A
Marco Pašalić odradio je jako dobru sezonu u MLS-u za Orlando City. U 33 ligaške utakmice zabio je 12 golova, od kojih je nekoliko njih bilo spektakularno, te je tome dodao i tri asistencije. Također, Orlando ima priliku i domoći se doigravanja jer će igrati wild-card utakmicu protiv Chicago Firea. Pašalićeve dobre igre uočio je i Zlatko Dalić pa je sve češće i na popisu reprezentacije, a njemački mediji javljaju da je na njega oko bacilo nekoliko klubova.
Kako piše njemački Sky Sport, Borussia Mönchengladbach je izrazila najveću želju za dovođenje hrvatskog krilnog napadača. Pregovori su već započeli, ali su još u ranoj fazi, a sve bi se moglo ubrzati do kraja godine jer u siječnju slijedi zimski prijelazni rok. Uz Gladbach, još nekoliko njemačkih klubova "njuška" oko Pašalića, a interes su pokazali i Bologna te Feyenoord. Bivši igrač Rijeke s Orlandom ima ugovor do 2027. godine, a vrijednost mu je šest milijuna eura.
Pašaliću njemački nogomet nije nepoznanica s obzirom na to da je rođen u Njemačkoj te tamo napravio prve nogometne korake. Tako je karijeru počeo u SV Sandhausenu, a igrao još i za mlade momčadi Karlsruhera, Siemensa te Hoffenheima. Zatim je prešao u VfB Stuttgart II., a onda se u ljeto 2021. otišao u drugu momčad Borussije Dortmund te nekoliko puta bio pozvan i u prvu momčad. Zatim slijedi eksplozija Marca Pašalića u Rijeci gdje je stigao 2023. godine. Sjajna ljevica sijevala je 49 utakmica za Rijeku, a zabio je 10 golova. Nakon Rijeke otišao je u MLS, gdje je dodatno poboljšao svoju igru te je spreman za povratak u Europu i to nakon samo godine dana izbivanja sa "starog kontinenta".
