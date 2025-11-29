Obavijesti

SVJETSKI SKIJAŠKI KUP

Zrinka Ljutić sjajnom je drugom vožnjom popravila plasman u SAD-u! Ušla u top 10 na svijetu

Piše Luka Tunjić,
Zrinka Ljutić sjajnom je drugom vožnjom popravila plasman u SAD-u! Ušla u top 10 na svijetu
Foto: Michael Madrid/REUTERS

Zrinka Ljutić oduševila na veleslalomu u Copper Mountainu! Nakon 14. mjesta u prvoj vožnji, briljirala je u drugoj i završila sedma. Osvojila 36 bodova, a sada se priprema za slalom

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić (21) popravila je plasman u veleslalomu nakon što je u prvoj vožnji imala 14. najbrže vrijeme na američkom skijalištu Copper Mountainu. Hrvatica je preuzela vodstvo od legendarne Amerikanke Mikaele Shiffrin s najbržim vremenom druge vožnje, a utrku je završila na sedmom mjestu čime je osvojila solidnih 36 bodova. 

Pobjeda je otišla u ruke Alice Robinson, koja je bila najbrža i u prvom laufu. U drugom je potvrdila svoju pobjedu i dokazala kako je favoritkinja za Globus u ovoj disciplini nakon ozljede Federice Brignone, koja ga je osvojila prošle sezone. Pobjedničko postolje kompletirale su Julia Scheib, koja je slavila u prvom veleslalomu sezone u Soldenu, te Thea Louise Stjernesund.

Alpine Skiing: Stifel Copper Cup
Foto: Michael Madrid/REUTERS

Ovim je rezultatom Zrinka popravila svoj bodovni konto na 102 boda, što ju čini 10. skijašicom svijeta, unatoč njezinom odustajanju iz slalomske utrke u Gurglu. Već u nedjelju će Zrinka moći popraviti svoju poziciju. Naime, skijašice će zaključiti bogati, četverodnevni program u Coloradu.

OTVORILA DUŠU Zrinka: Usporedbe s Janicom nisu racionalne, a neki Hrvati su mislili da ću jednom pobijediti
Zrinka: Usporedbe s Janicom nisu racionalne, a neki Hrvati su mislili da ću jednom pobijediti

Na programu je Zrinkina najdraža disciplina, slalom, u kojem će htjeti ostvariti što bolji rezultat nakon kiksa u Gurglu. Sedmo mjesto u veleslalomu svakako će joj pružiti dobar vjetar u leđa za to. Idući veleslalom za Zrinku je 6. prosinca u kanadskom Tremblantu.

Prva vožnja

Drugi veleslalom sezone za skijašice otvorila je iskusna Šveđanka Sara Hector, koja je postavila dobro vrijeme od 59,32 sekundi. Hrvatica je imala startni broj četiri, a Zrinka je, načelno, imala mirnu vožnju, bez puno rizika i agresivnosti. Iako nije bila u prednosti, imala je dobar tempo, sve do trećeg sektora.

SVE BITNE INFORMACIJE Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

Tada je napravila popriličnu pogrešku i otišla preširoko. Ta pogreška nije joj poremetila ritam, ali je ostavila posljedice na štoperici. Zrinka je ušla u cilj sa zaostatkom od 1,2 sekunde, koji je postao 1,52 sekundi nakon što je Alice Robinson preuzela vodstvo. 

