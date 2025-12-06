Sjajna Zrinka Ljutić se popela na postolje. Evo koliko je zaradila

Zrinka Ljutić odradila je fantastične svije veleslalomske vožnje u kanadskom Trembalntu. Imala je startni broj tri te je nakon prve vožnje završila na drugom mjestru, iza Alice Robinson. Prvi lauf postavio je Zrinkin tata i trener Amir Ljutić i Zrika je to sjajno iskoristila. U drugoj vožnji je također brilirala te je u cij ušla sa 65 stotinki ispred Valerie Grenie. Ipak, Robinson je bila sjajna i osvojila je prvo mjesto u Kanadi.

Zrinka je tako došla do 10. postolja u karijeri, a ovim drugim mjestom zaradila je jako lijepu svotu novca. Za ovaj podvig dobila je 25.608 eura. Za prvo mjesto dobila bi 54.709 eura, koliko je odnijela Robinson, dok bi da je završila treća uzela 13.900 eura. Ukupna zarada naše najbolje skijašice ove sezone je 41.819 eura te se nalazi na sedmom mjestu na tablici ukupne zarade skijašica ove sezone. Prva je naravno Mikaela Shiffrin koja nije briljirala u Kanadi, ali je već skupila 183.500 eura.

Zrinka ostaje u Kanadi i u nedjelju će na istom mjestu voziti novi veleslalom. Još jedna prilika da se popne na postolje te da napadne prvo zlato u veleslalomu. Prva utrka počinje u 16 sati, a druga u 19.