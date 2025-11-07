Obavijesti

HAJDUK DOČEKUJE OSIJEK

Željko Sopić potvrdio: Anton Matković putovat će na Poljud!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
4
Osijek i Hajduk sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hajduk dočekuje Osijek u 13. kolu HNL-a na Poljudu, a u kadar za goste vraća se Anton Matković! Točnije, putovat će s momčadi, potvrdio je to Željko Sopić. 

Željko Sopić odveo igrače na benzinsku 00:06
Željko Sopić odveo igrače na benzinsku | Video: privatna arhiva

- Dirnule su me riječi Matkovića. Dečko ima 19 godina i svi znamo da se ozlijedio na Poljudu prošle godine. Rekao sam mu da bi možda trebalo pričekati reprezentativnu stanku pa da krene poslije stanke, ali je rekao da baš želi otići na Poljud i da nema ni najmanje straha! Tako da, poznavajući sebe, mislim da će biti s nama u autobusu za Poljud - rekao je trener Osijeka.

Osijek: Utakmica NK Osijek i HNK Šibenik u 19. kolu Prve HNL
Osijek: Utakmica NK Osijek i HNK Šibenik u 19. kolu Prve HNL | Foto: PIXSELL

Podsjetimo, mladi napadač teško se ozlijedio baš na utakmici protiv Hajduka na Poljudu u veljači i to na utakmici gdje je odigrao svega 90-ak sekundi. Popucali su mu prednji križni ligamenti desnog koljena i njegov povratak na teren najavljivao se krajem 2025. 

MOŽE LI IH IZVUĆI IZ PONORA? Sopić je najveći adut Osijeka na Poljudu: Samo jedanput u karijeri izgubio je od Hajduka
Sopić je najveći adut Osijeka na Poljudu: Samo jedanput u karijeri izgubio je od Hajduka

Morao je na operaciju, koja je prošla uspješno, a Osijek je tada na društvenim mrežama objavio fotografiju Matkovića iz bolničke postelje. 

Zanimljivo, Matković je za Osijek debitirao upravo protiv Hajduka na Poljudu 8. studenog 2023., a prvi gol za "bijelo-plave" je zabio protiv Dinama 25. studenog iste godine. 

Osijek i Hajduk sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Hajduk sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Velika je nada Osijeka, dvaput je nastupio za hrvatsku U-21 reprezentaciju, a prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura. Za Osijek je odigrao 38 utakmica i sedam golova, a zanimljivo je i da je svojevremeno bio na probi u Hajduku. 

Dakako, pitanje je hoće li nastupiti protiv Hajduka, s obzirom na težinu ozljedu i dugotrajnost oporavka, ali u nastavku sezone pravi je Matković veliko pojačanje za slavonskog prvoligaša! 

