Sjajne vijesti iz Uefe: Evo kako Dinamo može izravno do LP!

Dinamova europska sezona svake godine počinje već u srpnju. Odmah na samom početku sezone, bez pravih utakmica i praktički direktno s priprema, 'modri' se odmah moraju upustiti borbu za Ligu prvaka i milijune eura koje donosi plasman u isto natjecanje.

Unatoč sjajnim rezultatima u Europi posljednjih godina, hrvatski prvak svake sezone mora se probijati kroz kvalifikacije. Klub sanja izravan plasman u Ligu prvaka, no to ne ovisi samo o njemu već o hrvatskom koeficijentu u Europi, a on baš i nije najbolji jer su ostali klubovi prethodnih sezona redoviti ispadali u pretkolima. Hrvatska se na Uefinoj ljestvici nalazi na tek 21. mjestu. Ipak, Uefa uvodi promjene koje će ići na ruku hrvatskom prvaku!

- Potvrđeno od Uefe - od 2024. ako osvajač LP bude klub koji se plasirao u LP preko domaćeg prvenstva, izravan plasman u grupnu fazu dobit će najbolje rangirani prvak u pretkolima. Dinamo je jedini naš klub koji trenutno može kandidirati za tu poziciju - napisao je profesor s Ekonomskog fakulteta Tomislav Globan pa dodao:

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Ako osvajač Europske lige bude klub koji se plasirao u Ligu prvaka preko domaćeg prvenstva, onda će izravan plasman u Ligu prvaka dobiti najbolje rangirani klub iz pretkola, ali ne samo iz tzv. puta prvaka nego i dijela iz kojeg dolaze klubovi iz jačih liga koji nisu prvaci svojih zemalja - napisao je Globan.

Sve navedeno odnosi se od sezone 2024/2025. Prevedeno, sezona koja je pred vratima mogla bi biti jedna od najvažnijih u novijoj povijesti Dinama. Ako opet obrane naslov prvaka, to bi im moglo donijeti puno više od samog plasmana u kvalifikacije za Ligu prvaka. Mogli bi ih izbjeći i prvi put u povijesti izravno se plasirati u najelitnije europsko natjecanje. Najveći konkurenti su mu Šahtar, Basel, Slavija Prag, Crvena zvezda.

Naravno, nije dovoljan samo naslov prvaka. Modrima je izuzetno bitno ove sezone što dulje ostati u Europi i tako još dodatno ojačati europski koeficijent.

Kako god, ova sezona mogla bi bitno odrediti budućnost kluba i Dinamu bitno olakšati put do Lige prvaka.