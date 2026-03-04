Sjajne vijesti za Dalića: Kovačić se vratio treninzima s momčadi

Mateo Kovačić vratio se treninzima. Hrvatskog reprezentativca fotografirali su u kampu Manchester City kako trenira s ostatkom momčadi, što je velika vijest za "građane", ali i za izbornika Zlatko Dalić. Veznjak se tako vratio puno ranije nego što su prognozirali liječnici ili trener Pep Guardiola, koji je govorio da će Kovačić biti dostupan tek krajem travnja.

Kovačić se s ozljedama bori još od prošle sezone. Nakon njezina završetka operirao je Ahilovu tetivu, a ove je sezone odigrao samo dvije utakmice za klub i jednu za reprezentaciju. Protiv Gibraltara započeo je utakmicu i odigrao 70 minuta, a potom je dobio nekoliko minuta u pobjedama protiv Evertona u Premiershipu i Villarreala u Ligi prvaka.

Međutim, ubrzo je postalo jasno da se nije u potpunosti oporavio. Liječnici su mu otkrili kalcifikaciju u gležnju, zbog čega je morao na novu stanku dugu četiri i pol mjeseca.

Ako se situacija ponovno ne zakomplicira, Kovačić će biti spreman za FIFA World Cup, koje počinje sredinom lipnja.