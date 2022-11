Sjajne vijesti za Hrvatsku: HNS će izbjeći rigorozniju kaznu?

Fantastičnu atmosferu u hrvatskoj reprezentaciji nakon pobjede protiv Kanade (4-1) malo je pokvarila vijest kako je Fifa pokrenula postupak protiv HNS-a. Razlog su uvrede hrvatskih navijača ka golmanu Kanade Milanu Borjanom rođenom u Kninu, koji je hrvatskoj javnosti postao poznatiji po kontroverznim izjavama kako se rodio u 'srpskoj Dalmaciji'.

Hrvatska je i prijašnjih godina bila kažnjavana zbog ekscesa navijača, što uvreda, što neprimjerenih transparenata i upravo zbog toga postajala je bojazan da bi Savez mogao biti rigoroznije kažnjen. No, srećom, to se neće dogoditi. Potvrdio je to tajnik HNS-a Vladimir Iveta.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Sve kazne koje je HNS imao od strane FIFA-e su izbrisane, dakle u slučaju da budemo kažnjeni krećemo od početka, od prve predviđene sankcije, a to je novčana. Teži oblik bio bi financijska i zatvaranje jedne tribine na sljedećoj utakmici koju HNS organizira, a pod okriljem je FIFA-e, dakle u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Postoje i teže mjere poput zatvaranje cijelog stadiona, oduzimanja bodova i izbacivanje iz natjecanja, no one sada, po meni, ne mogu doći u obzir. Ni blizu – rekao je Iveta za Sportske novosti.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

A kakva kazna nas čeka? Obzirom kako su sve prijašnje izbrisane, Savez više nije recidivist pa se novčana kazna kreće od 20 tisuća franaka pa nadalje. Kolika će biti, ovisi o disciplinskoj komisiji Fife koja odlučuje o cijelom slučaju. HNS će se uskoro očitovati svjetskoj krovnoj nogometnoj organizaciji.

Objasnit će i ono što je prethodilo naelektriziranoj atmosferi na utakmici, od Borjanovih izjava pa do pokazivanja tri prsta hrvatskim navijačima, vulgarnih riječi kanadskog izbornika kako će 's*ebati Hrvatsku'.

