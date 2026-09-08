Sjajni bjeloruski talent novi je igrač Dinama. Igrat će kod Leke

Dinamo je potvrdio dolazak novog mladog igrača na Maksimir. Riječ je o 18-godišnjem Egoru Molchanu, bjeloruskom veznjaku koji u Zagreb stiže iz Dinama iz Minska. U početku neće biti priključen prvoj momčadi, već će konkurirati za sastav Dinama B koji vodi Jerko Leko. Zagrebački klub transfer je predstavio putem svojih društvenih mreža.

"Mladi bjeloruski reprezentativac Egor Molchan stigao je na Maksimir iz Dinamo Minska, a za početak će se pridružiti Dinamu B. Molchan ima 18 godina, prirodna pozicija mu je ona desnog veznog i primarno igra lijevom nogom. Egor, dobrodošao i sretno u plavom dresu!", napisao je Dinamo.

Prema podacima Transfermarkta, Molchanova trenutačna vrijednost procjenjuje se na 400 tisuća eura, dok je Dinamo za njegovo dovođenje izdvojio 120 tisuća eura.

Mladi Bjelorus već je skupio dva nastupa za reprezentaciju Bjelorusije do 21 godine. Na klupskoj razini upisao je 14 utakmica za seniorsku momčad Dinama iz Minska, pritom zabio dva gola i dodao dvije asistencije.

U bjeloruskim nogometnim krugovima Molchan slovi kao jedan od igrača s najvećim potencijalom. Njegove glavne karakteristike trebale bi biti tehnička kvaliteta i izražen osjećaj za prostor. Iako mu je osnovna pozicija desni vezni, ljevak je koji može ponuditi dodatnu raznovrsnost u veznom redu.

Dinamo B ove sezone nastupa u 1. NL, a Molchan će upravo kroz tu momčad tražiti put prema višoj razini i potencijalno jednog dana i prema seniorskoj momčadi zagrebačkog kluba.

