Sjajni Francuz postavio je novi svjetski rekord na 200 metara!

Četvrtog dana Svjetskog prvenstva u plivanju u Singapuru postavljen je i prvi svjetski rekord, a njega je već u polufinalu utrke na 200 metara mješovito postavio sjajni Francuz Leon Marchand (23).

Četverostruki olimpijski pobjednik iz Pariza otprije godinu dana, Marchand je u Singapuru odlučio nastupiti samo u mješovitim utrkama te je već na 200 metara pokazao kako je odlično pripremljen. U polufinalu je plivao 1:52.69 minuta i tako za čak 1.31 sekundu popravio dosadašnji svjetski rekord kojega je još od 2011. godine držao Amerikanac Ryan Lochte.

Foto: Jeremy Lee

Izvrstan rezultat ostvario je i 20-godišnji Tunižanin Ahmed Jaouadi koji je do zlata na 800 metara slobodno stigao s trećim najboljim vremenom svih vremena od 7:36.88 minuta, ali to je ujedno i najbolje vrijeme otplivano u standardnim kupaćim gaćicama jer se brže od ovoga plivalo samo u famoznim poliuretanskim odijelima koja su zabranjena prije više od 15 godina. Srebro i broncu osvojili su Nijemci Sven Schwarz sa 7:39.96 i Lukas Maertens sa 7:40.19, dok je olimpijski pobjednik iz Tokija otprije četiri godine Amerikanac Bobby Finke ostao četvrti, a aktualni olimpijski pobjednik iz Pariza te branitelj naslova iz Dohe Irac Daniel Wiffen na cilj stigao kao zadnji, osmi.

Foto: Hollie Adams

Luca Urlando (23) vratio je primat američkim predstavnicima na 200 metara leptir, on je do svog prvog velikog naslova stigao s osobnim rekordom od 1:51.87 minuta, do srebra je stigao Poljak Krzysztof Chmielewski sa 1:52.64, a do bronce Australac Harrison Turner sa 1:54.17.

U utrci na 50 metara prsno Italija ima novog prvaka, zlato je osvojio Simone Cerasuolo (22) sa 26.54, osam stotinki nakon njega na cilj je stigao srebrni Kiril Prigoda (26.62), a 13 stotinki zaostao je brončani Kinez Haiyang Qin (26.67), koji je ranije ovog tjedna osvojio zlato na dvostruko dužoj dionici.

Australka Mollie O'Callaghan (21) potvrdila se kao vladarica na 200 metara slobodno, olimpijskom naslovu iz Pariza pridodala je i svjetski sa 1:53.48. Za O'Callaghan je ovo drugo svjetsko zlato u ovoj disciplini jer je najbolja bila i prije dvije godine u Fukuoki. Srebro je osvojila Kineskinja Bingjie Li sa 1:54.52, a broncu Amerikanka Claire Weinstein sa 1:54.67.

U utrci mješovitih štafeta na 4x100 metara mješovito zlato su osvojili neutralni sportaši Miron Lifincev, Kiril Prigoda, Darja Klepikova i Darja Trofimova s novim rekordom svjetskih prvenstava od 3:37.97 minuta, više od dvije sekunde zaostali su srebrni Kinezi Jiayu Xu, Haiyang Qin, Yufei Zhang i Qinfeng Wu (3:39.99), dok su neizvjesnu borbu za broncu dobili Kanađani Kylie Masse, Oliver Dawson, Josh Liendo i Taylor Ruck (3:40.90).