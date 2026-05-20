Sjajni Gojo spasio je dvije meč lopte! Na korak je do drugog plasmana na Roland Garros

Hrvatski teniski reprezentativac Borna Gojo (ATP - 172.) spasio je dvije meč-lopte u odlučujućem 'tie-breaku' protiv Portugalca Henriquea Roche (ATP - 118.) i pobjedom 6-3, 3-6, 7-6 (9) plasirao se u posljednje kolo kvalifikacija za Roland Garros. Nažalost, u srijedu je bez plasmana u treće kolo ostao Osječanin Matej Dodig (ATP - 202.), od kojeg je sa 6-1, 6-4 bolji bio Bolivijac Hugo Dellien (ATP - 139.).

Gojo je odlično započeo meč protiv 11. nositelja kvalifikacija i 'breakom' za 3-1 u prvom setu stekao odlučujuću prednost, jer je 22-godišnjeg Portugalca ostavio bez prilike za oduzimanje servisa. Tako je bilo sve do osmog gema drugog seta, kad je Rocha napravio 'break', potvrdio ga u sljedećem i odveo meč u treći set.

Varaždin: Borna Gojo i Vilius Gaulbas u prvom meču Davis cupa između Hrvatske i Litve | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Portugalski tenisač je do novog 'breaka' došao u trećem gemu, Gojo se vratio u šestom gemu. pa opet izgubio servis. No, novim 'breakom' je izjednačio na 4-4. U preostala četiri gema nijedan igrač više nije dobio priliku za oduzimanje servisa pa je odluka o pobjedniku ostavljena za odlučujući, produženi 'tie-break' (do 10 poena).

Rocha je vodio 3-0 i 5-2, ali se Gojo vratio do 5-5. Da je ovo bio običan 'tie-break' Portugalac bi prošao dalje, jer je poveo sa 7-5. No, Gojo je opet izjednačio (7-7), a onda opet izgubio sljedeća dva poena i doveo Rochu do dvije meč-lopte.

Na prvu je Borna odlično napao suparnika i bekend-'winnerom' produžio meč. Na drugu meč-loptu se Splićanin nevjerojatno obranio nakon što je Rocha pogodio osnovnu crtu. Gojo je nakon toga bio prisiljen igrati lob, a Portugalac je smečirao u mrežu.

U sljedeće dvije izmjene Rocha je dvaput promašio i pomogao hrvatskom tenisaču na putu prema zadnjem kolu kvalifikacija.

Za plasman u glavni ždrijeb Roland Garrosa Gojo će igrati protiv 27-godišnjeg Austrijanca Jurija Rodionova (ATP - 158.). To će im biti prvi međusobni susret. Uspije li se plasirati u glavni turnir, za Goju će to biti drugi nastup na Roland Garrosu te četvrti na Grand Slam turnirima. Prije četiri godine je prošao jedno kolo u Parizu, a najbolji rezultat je ostvario na svom zadnjem Grand Slam turniru, US Openu 2023., gdje je došao do osmine finala.