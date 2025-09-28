Obavijesti

SJAJNO IGRAJU

Sjajni hokejaši Siska drugom 'petardom' u nizu došli na prvo mjesto Alpske hokejaške lige

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sisak: Susret hokejaša Siska i Jesenica u Alpskoj hokejaškoj ligi | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

KHL Sisak je na domaćem ledu s 5-0 pobijedio austrijski Bregenzerwald i sada je prvi na tablici s osam bodova nakon tri odigrana kola. Ovo je treća pobjeda Siščana za redom, a sada dočekuju Jesenice

Hokejaši Siska u svojoj prvoj ovosezonskoj utakmici Alpske lige pred domaćom publikom uvjerljivo su s 5-0 (0-0, 3-0, 2-0) pobijedili austrijski Bregenzerwald, tek nekoliko dana nakon što su istim rezultatom u gostima deklasirali talijanski Unterland. Svoju drugu "petardu" u nizu Vitezovi su ostvarili u sjajnoj atmosferi ispunjene Ledene dvorane na Zibelu u utakmici u kojoj su Siščani pokazali izuzetnu čvrstinu, htijenje i timski duh. 

Već je prva trećina kvalitetnom igrom domaćih nagovijestila konačni uspjeh premda u toj dionici nije bilo pogodaka.  Borbenim pristupom i kanonadom udaraca prema golu gostiju Siščani su nastavili i u drugom periodu što je urodilo vodstvom od 3-0. Strijelci su bili Bogdan Panasenko, Marijus Dumčius i Nejc Brus

Gosti sa zapada Austrije pokušali su se vratiti u posljednjem dijelu utakmice pojačavši angažman u napadu opsjedajući u nekoliko navrata gol domaćih. To im je bilo uzalud budući da su se Siščani dobro branili, zadržavši ubojitost u napadu, što je rezultiralo po još jednim pogotkom Dumčiusa (iz kaznenog udarca) te Panasenka za konačnih 5-0. 

To je ujedno i druga utakmica za redom u kojoj Vitezovi nisu dopustili protivnicima da zatresu mrežu. Nakon što je prije par dana Vito Nikolić ostvario "shutout", večeras je to uspjelo i drugom vrataru Siščana Vilimu Rosandiću, koji je sveukupno skupio 30 obrana. U četvrtak Sisak u Ledenoj dvorani na Zibelu dočekuje Jesenice.

