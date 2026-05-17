ČUDESNI TALIJAN

Sjajni Jannik Sinner došao do povijesne pobjede u finalu Rima

Foto: Ciro De Luca

Sa 24 godine je postao i najmlađi koji je osvojio svih devet Masters 1000 turnira, a poboljšao je još jedan svoj rekord, jer mu je ovo šesti uzastopni trijumf na ovoj razini turnira

Talijan Jannik Sinner prekinuo je pola stoljeća čekanja na talijanskog pobjednika rimskog Mastersa i pobjedom 6-4, 6-4 u nedjeljnom finalu protiv Norvežanina Capera Ruuda postao drugi tenisač u povijesti, uz Novaka Đokovića, koji je osvojio barem jedan naslov na svih aktualnih devet turnira iz Masters 1000 serije.  

Bila je to peta Sinnerova pobjeda u isto toliko međusobnih dvoboja s Ruudom te 34. zaredom na Masters 1000 turnirima, kojom je produžio taj rekordni niz.

Foto: Claudia Greco

Norvežanin je dobro ušao u meč i poveo 2-0, iskoristivši pomalo i nervozu domaćeg miljenika. No, Sinner se vrlo brzo pribrao, odmah u sljedećem gemu izbrisao zaostatak, a još jednim 'breakom' za 5-3 osigurao prednost koja mu je donijela prvi set. Niz je nastavio i u drugom setu u kojem je poveo 2-0. Ruud je dobio samo jednu priliku za povratak, ali ju je Sinner lakoćom riješio u osmom gemu. Kad je dobio priliku servirati za povijesno postignuće, učinio je to onako kako najbolje zna i ostavio Ruuda bez poena.

Foto: Claudia Greco

Neobranjivim forhendom na meč-loptu, pokrenuo je lavinu oduševljenja na središnjem stadionu u rimskom Foro Italicu, na kojem mu je zapljeskao i Adriano Panatta, posljednji talijanski pobjednik ovog turnira iz 1976.

Sa 24 godine je postao i najmlađi koji je osvojio svih devet Masters 1000 turnira, a poboljšao je još jedan svoj rekord, jer mu je ovo šesti uzastopni trijumf na ovoj razini turnira, na kojoj nije izgubio još od Šangaja prošle godine.

Foto: Ciro De Luca

U veliko talijansko slavlje uklopili su se igrači parova Simone Bolelli i Andrea Vavassori koji su u finalu svladali Španjolca Marcela Granollersa i Argentinca Horacija Zeballosa sa 7-6 (8), 6-7 (3), 10-3 i tako postali prvi talijanski tenisači u Open eri koji su osvojili rimski Masters. 

