Sjajni Liverpoolov klinac 'strpao u džep' Viniciusa. Reakcije su hit

Liverpool je odigrao sjajnu utakmicu i s 1-0 pobijedio Real Madrid u četvrtom kolu Lige prvaka. Rezultat je mogao biti i veći da na golu "kraljeva" nije Thibaut Courtois koji je branio "sve živo", osim sjajnog udarca glavom Alexisa Mac Allistera. Napad Reala bio je bez ideje, nije kreirao ni jednu ozbiljnu priliku te je nedostajalo kreacije. Glavnu zaslugu za to ima obrana "Redsa", a posebno bek Conor Bradley (22) koji je "pojeo" Viniciusa na lijevoj strani.

Foto: Phil Noble

Vrhunsku partiju odigrao je Bradley te je potpuno ugušio Realovu lijevu stranu. Svako njegovo uklizavanje popraćeno je velikim aplauzom, a Vinicius nikako nije imao rješenja za raspoloženog Bradleyja. Bek Liverpoola imao je dvije otklonjene opasnosti, tri uspješna klizeća starta, sedam puta je osvojio posjed te isto toliko je puta odnio pobjedu u duelima. Predriblali su ga samo dvaput na utakmici što svakako nitko nije očekivao, pogotovo kad na njega juri brazilska zvijezda. Dobio je ocjenu 7.2 što potvrđuje da je imao sjajnu večer.

Nije bilo bolje pozornice da Bradley napravi šou. Pred očima krcatom Anfielda i njegovog prethodnika Trenta Alexandera-Arnolda, koji je pri ulasku doživio nešto što nikad nije sanjao. Cijeli stadion, koji je nekoć bio njegov dom, ustao je i zviždao te se veselio svakom njegovom krivom dodavanju. Liverpool sada ima novog ljubimca na beku, a Arne Slot je naglasio kako je bio izvanredan u čuvanju Viniciusa.

Kako to obično biva, internet Vinicusu ne oprašta ovakvu utakmicu, za koju je dobio ocjenu 6. Nije napravio ni jedan uspješan dribling, čak 20 puta je izgubio posjed, nije uputio ni jedan točan centaršut te je samo na trenutke izgledao opasno. Na društvenim mrežama dijele se slike kako je Bradley "strpao u džep" zvijezdu Reala, a "Redsi" slave svog novog heroja.