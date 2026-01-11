Obavijesti

Sjajni McTomminay donio bod Napoliju protiv Intera koji je i dalje na vrhu. Sučiću tri minute

Piše Jakov Drobnjak, HINA
Foto: Jennifer Lorenzini

Inter i Napoli odigrali su 2-2 na Giuseppe Meazzi u 20. kolu talijanskog prvenstva. Inter je dva puta vodio, ali je McTomminey oba puta vratio prvaka Italije u egal. Inter ostaje na vrhu sa četiri boda više

U derbiju 20. kola talijanskog nogometnog prvenstva vodeći Inter i branitelj naslova Napoli igrali su na San Siru 2-2. Inter je vodio sa 1-0 i 2-1 golovima Dimarca (9) i Calhanoglua (73-11m), no McTominay (26, 81) je oba puta uspijevao poravnati.

Utakmica je bila dosta izjednačena, pogotovo u drugom dijelu, ali je Inter stvorio nešto bolje šanse. Posjed je bio točno 50-50, broj dodavanja je bio podjednak te se na Giuseppe Meazzi igrao jedan čvrst i zanimljiv dvoboj. Inter je nakon novog vodstva krenuo i po treći gol, ali ih je McTomminay još jednom šokirao. Ni jedna ni druga momčad neće biti previše žalosna s bodom u ovoj utakmici.

Hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić igrao je od 87. minute za Inter koji je i dalje na vrhu sa 43 boda, tri više od drugog Milana, odnosno četiri više od trećeg Napolija i četvrte Rome koja je odigrala susret više.

