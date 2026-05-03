Obavijesti

Sport

Komentari 1
BOKSAČKI STROJ

Sjajni Meksikanac postao prvak u trećoj različitoj kategoriji!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sjajni Meksikanac postao prvak u trećoj različitoj kategoriji!
Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

David Benavidez je postao kralj kruzera. U Las Vegasu je nokautirao Ramireza i osvojio WBA i WBO naslove. Neporažen je u dosadašnje 32 borbe i izazvao je meksičku legendu Canela Alvareza nakon meča

Admiral

Meksički boksač David Benavidez pobjedom nad svojim sunarodnjakom Gilbertom 'Zurdom' Ramirezom osvojio WBA i WBO naslove u kruzer kategoriji u subotu navečer u Las Vegasu, osvojivši tako krunu i u trećoj težinskoj kategoriji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Otvoreni trening Usika i Furyja 07:29
Otvoreni trening Usika i Furyja | Video: Queensberry Promotions/Reuters TV

Benavidez (29), već prvak u supersrednjoj i poluteškoj kategoriji, pobijedio je u svojoj 32. borbi, ostajući neporažen, nokautom u šestoj rundi. 

Meksikanac rođen u Phoenixu je čak 26 od svoje 32 borbe završavao nokautom. U svom debiju u punoj kategoriji Ramirez (34) je pretrpio tek drugi poraz u 50 borbi.

David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship
Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Benavidez je prvi put nastupao u kategoriji do 90.7 kilograma, a nakon meča je izazvao meksičku legendu Canela Alvareza

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama
FOTO: LETICIA BUFONI

Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama

Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026