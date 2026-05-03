David Benavidez je postao kralj kruzera. U Las Vegasu je nokautirao Ramireza i osvojio WBA i WBO naslove. Neporažen je u dosadašnje 32 borbe i izazvao je meksičku legendu Canela Alvareza nakon meča
Sjajni Meksikanac postao prvak u trećoj različitoj kategoriji!
Meksički boksač David Benavidez pobjedom nad svojim sunarodnjakom Gilbertom 'Zurdom' Ramirezom osvojio WBA i WBO naslove u kruzer kategoriji u subotu navečer u Las Vegasu, osvojivši tako krunu i u trećoj težinskoj kategoriji.
Benavidez (29), već prvak u supersrednjoj i poluteškoj kategoriji, pobijedio je u svojoj 32. borbi, ostajući neporažen, nokautom u šestoj rundi.
Meksikanac rođen u Phoenixu je čak 26 od svoje 32 borbe završavao nokautom. U svom debiju u punoj kategoriji Ramirez (34) je pretrpio tek drugi poraz u 50 borbi.
Benavidez je prvi put nastupao u kategoriji do 90.7 kilograma, a nakon meča je izazvao meksičku legendu Canela Alvareza.
