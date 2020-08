\u00a0

Sjajni Modrić pokvario planove zvjezdici Reala, ne može 'kući'

Martin Ødegaard igrač je Real Madrida od početka 2015. godine, kad je bio svjetska senzacija kao 15-godišnji A-reprezentativac Norveške. No nikako ne može dobiti mjesto prvoj momčadi

<p>Norveško čudo od djeteta prije pet i pol godina potpisalo je za <strong>Real Madrid</strong>, ali nikako se nije uspijevalo izboriti za prvu momčad "kraljevskog kluba". I kad se ove godine učinilo da je napokon u tome uspio na posudbi u Real Sociedadu, pojavio se <strong>Luka Modrić</strong> (34), ističe <a href="https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2020/08/04/5f23e31022601d05348b465c.html" target="_blank">Marca</a>.</p><p><strong>Martinu Ødegaardu</strong>, kojega je Real doveo iz Strømsgodseta za tri milijuna eura, danas je 21 godina i vrijedi 45 milijuna eura.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Luka Modrić na odmoru u svom Zadru</b></p><p>Prije nekoliko mjeseci činilo se kako je siguran njegov povratak na Santiago Bernabéu, i to ne samo kako bi se pojavio na prozivci pa produžio na novu posudbu, nego ostao i imao važnu ulogu. A Modrić se tad mučio s ozljedama i nije previše igrao.</p><p>Ali trener <strong>Zinedine Zidane</strong> nikad nije bio posebno sklon Norvežaninu koji je debitirao za reprezentaciju sa samo 15 godina. Naprotiv, hvalio je Luku. S pravom jer je Hrvat u završnici sezone vukao "kraljeve" do naslova prvaka Španjolske.</p><p>Ødegaardov povratak u Madrid mora biti čist, on zna da se mora vratiti kao veliki igrač, a ne kako bi nekome bio zamjena. Zbog igara u San Sebastiánu (36 utakmica, sedam golova, devet asistencija) ne želi biti višak, ističu u Marci.</p><p>Čitatelji su, međutim, stali na Modrićevu stranu. Njih više od 45.000 glasovalo je u anketi, a čak 42 posto smatra kako bi Ødegaard trebao ostati u Real Sociedadu na posudbi. Njih 23 posto vide ga kao Modrićevu zamjenu iduće sezone, a 21 posto žele da odwe na posudbi u dobar klub iz Lige prvaka.</p><p>Samo 10 posto čitatelja poznatoga španjolskoga sportskog lista smatra da bi ga Zidane trebao povući u momčad i dati mu mjesto ispred našeg Luke, a četiri posto misli da bi ga trebalo prodati dođe li dobra ponuda.</p><p>Martin je svjestan da je Modrićeva pozicija u momčadi nedodirljiva, kao i ona Kroosa i Casemira. Baš bi Hrvata trebao zamijeniti kad se vrati u na Bernabéu, a to sigurno neće biti još barem godinu dana, koliko traje postojeći Modrićev ugovor s Realom.</p><p>Zbog Modrićevih sjajnih igara tako je vrlo izgledna i druga Ødegaardova sezona na posudbi u Real Sociedadu i to bi trebao biti dobar posao za sve. Norvežanin će rasti još godinu dana u Primeri i skupljati iskustvo pa se i dalje vrlo mlad vratiti na velika vrata u "bijelu kuću".</p>