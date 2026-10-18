Obavijesti

Sport

Komentari 0
LEVERKUSEN JE SLAVIO

Sjajni niz Freiburga je prekinut! Matanović je igrao cijeli susret

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sjajni niz Freiburga je prekinut! Matanović je igrao cijeli susret
Foto: Davide Elias
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Leverkusen je preokretom srušio Freiburg 2-1 i nanio mu prvi poraz, a Matanović je odigrao cijeli susret za goste

Admiral

U susretu šestog kola njemačkog nogometnog prvenstva Bayer Leverkusen je pobijedio Freiburg 2-1, a za goste je cijeli susret odigrao hrvatski reprezentativac Igor Matanović.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Igor Matanović i Martin Erlić na konferenciji za medije hrvatske reprezentacije u Rijeci uoči SP-a 2026. VIDEO
Igor Matanović i Martin Erlić na konferenciji za medije hrvatske reprezentacije u Rijeci uoči SP-a 2026. | Video: 24sata/Nel Pavletić/PIXSELL

Bila je to četvrta pobjeda "apotekara" ove sezone i prvi poraz Freiburga, a obje momčadi sada imaju po 13 bodova, bod manje od Bayerna i Borussie Dortmund.

Freiburg je poveo u 14. minuti golom Derryja ⁠Scherhanta, no Bayer je okrenuo golovima Ibrahima Maze i Patrika ​Schicka, a obojica su upisala i po asistenciju. Matanović je za goste odigrao cijeli susret. U posljednjem susretu kola sastaju se Borussia Moenchengladbach i Hoffenheim Andreja Kramarića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Zvijezda Reala prevarila curu kod Viniciusa? Kažu da se ljubio s nepoznatom djevojkom
ŠTO ĆE REĆI ASHLYN?

FOTO Zvijezda Reala prevarila curu kod Viniciusa? Kažu da se ljubio s nepoznatom djevojkom

Španjolski mediji objavili su da je Vinicius organizirao tulum na koji je pozvao djevojke, a tamo je bio i Jude Bellingham. Navodno se tamo ljubio s djevojkom koja nije Ashlyn Castro, njegova sadašnja cura
Hajduk - Varaždin 1-0: Uporni 'bili' teško slomili Varaždince
POGLEDAJTE GOL

Hajduk - Varaždin 1-0: Uporni 'bili' teško slomili Varaždince

HAJDUK - VARAŽDIN 1-0 Varaždinski nogometaši dugo su odolijevali napadima Splićana, no u samoj završnici su ipak 'pukli'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026