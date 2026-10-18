Sjajni niz Freiburga je prekinut! Matanović je igrao cijeli susret

U susretu šestog kola njemačkog nogometnog prvenstva Bayer Leverkusen je pobijedio Freiburg 2-1, a za goste je cijeli susret odigrao hrvatski reprezentativac Igor Matanović.

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Bila je to četvrta pobjeda "apotekara" ove sezone i prvi poraz Freiburga, a obje momčadi sada imaju po 13 bodova, bod manje od Bayerna i Borussie Dortmund.

Freiburg je poveo u 14. minuti golom Derryja ⁠Scherhanta, no Bayer je okrenuo golovima Ibrahima Maze i Patrika ​Schicka, a obojica su upisala i po asistenciju. Matanović je za goste odigrao cijeli susret. U posljednjem susretu kola sastaju se Borussia Moenchengladbach i Hoffenheim Andreja Kramarića.