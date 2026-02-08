Norvežanin na korak bliže do nevjerojatnog rekorda ZOI-ja

U utrci na 10 km klasičnim i 10 km slobodnim stilom 29-godišnji Johannes Klaebo osvojio je svoj ukupno šesti olimpijski naslov, završivši ispred Francuza Mathisa Deslogesa (+ 2 sekunde) i sunarodnjaka Martina Nyengeta (+2.1).

Rus Savelij Korosteljev, koji se natjecao pod neutralnom zastavom, i Francuz Hugo Lapalus propustili su postolje na četvrtom i petom mjestu. Srebrni Desloges skratio je stazu za nekoliko metara tijekom jednog od završnih krugova, ali je dobio samo žuti karton i nastavio utrku.

Foto: Stephanie Lecocq

Pobjednik serije Svjetskog kupa i rekordni svjetski prvak Klæbo naizgled se bez napora odvojio od svoja četiri pratitelja na posljednjem dugom usponu i stigao do prvog zlata na ovim ZOI.

U sljedeća dva tjedna, Norvežanin, koji ima velike šanse osvojiti zlato u još pet disciplina, mogao bi postati najuspješniji zimski olimpijac. Rekorderi su njegovi sunarodnjaci Marit Bjørgen i Ole Einar Bjørndalen s osam zlatnih medalja i brojnim drugim medaljama. Klæbova sljedeća utrka je klasični sprint u utorak.