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ŠKOTSKI DERBI

Sjajni Pandur je očuvao mrežu netaknutom u 'Old Firmu'. Celtic je bio u potpunosti bespomoćan

Piše HINA,
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Sjajni Pandur je očuvao mrežu netaknutom u 'Old Firmu'. Celtic je bio u potpunosti bespomoćan
Foto: Craig Brough
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Rangersi su razbili Celtic 3-0 u 453. Old Firmu i izborili polufinale Liga kupa. Ivor Pandur očuvao je mrežu netaknutom, a klub iz Glasgowa je izdominirao u derbiju

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Nogometaši Rangersa izborili su plasman u polufinale škotskog Liga kupa nakon što su u posljednjem susretu četvrtfinala porazili najvećeg suparnika Celtic 3-0. Bio je to čak 453. 'Old Firm', pri čemu prvi ove sezone. Rangers sada ima pobjedu više, slavio je 173 puta, dok je 108 susreta završilo bez pobjednika. Rangersi su bili bolja momčad u svakom aspektu igre, dominirajući nad protivnicima fizički i taktički, a hrvatski golman Ivor Pandur branio je cijeli susret za momčad iz Glasgowa.

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Ivor Pandur, ljeto 2020 04:33
Ivor Pandur, ljeto 2020 | Video: Goran Kovacic/Pixsell, Danijel Vukušić/24sata
Scottish League Cup - Quarter Final - Rangers v Celtic
Foto: Russell Cheyne

Domaćin je poveo u 23. minuti lijepim golom Daniela Neila s ruba kaznenog prostora. Dvije minute kasnije Celtic je bio blizu izjednačenja, no hrvatski vratar Ivor Pandur je zaustavio udarac Camila Durana. Na 2-0 je povećao Kevin Kelsy u 59. minuti, a pobjedu Rangersa potvrdio je Neill u 75. minuti fantastičnim udarcem sa 16 metara postigavši svoj drugi gol na utakmici.

Scottish League Cup - Quarter Final - Rangers v Celtic
Foto: Russell Cheyne

Rangers će u polufinalu igrati protiv Aberdeena, a u drugom polufinalu snage će odmjeriti Hearts i Hibernian.

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