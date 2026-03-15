Sjajni Poljičak osvojio turnir u Poreču. Evo koliko je zaradio

Splićanin Mili Poljičak (21) novi je hrvatski tenisač koji se upisao na popis osvajača trofeja u pojedinačnoj konkurenciji na "Istarskoj rivijeri", a to mu je uspjelo nedjeljnom pobjedom nad Talijanom Tommasom Compagnuccijem, kojeg je svladao sa 6-3, 6-4 u finalu odigranom u porečkom Teniskom centru "Pical".

POGLEDAJTE VIDEO:

Noć hrvatskog tenisa

Poljičak je do prve prednosti u finalu došao 'breakom' za 4-2 u prvom setu, koju je lakoćom pretvorio u osvajanje prve dionice meča. U istom je ritmu 21-godišnji hrvatski reprezentativac otvorio i drugi set u kojem je poveo 4-0 i imao 30-0 u petom gemu.

Compagnucci se nije predao već je osvojio 12 od sljedećih 14 poena te smanjio Poljičkovu prednost na 4-3. Došao je Talijan i do 30-0 u sljedećem gemu, ali je Poljičak nizom od četiri poena došao do vodstva 5-3. Compagnucci je na servisu spasio jednu meč-loptu, ali je samo odgodio kraj. Splićanin je osigurao još tri meč-lopte na servisu (40-0) i treću pretvorio u pobjedu koju je dugo čekao.

- Titula je tu. Mislim da je zasluženo, da sam cijeli tjedan igrao na viskoj razini, puno višoj nego od ove razine turnira. Sretan sam i nadam se da ovu igru mogu prenijeti i u Zadar, izjavio je Poljičak koji je došao do šestog pojedinačnog naslova u karijeri na ITF World Touru, a prvog od kolovoza 2024., za koji je zaradio 15 ATP bodova i novčanu nagradu od 1944 eura.

Poljičak će sljedeći tjedan zaigrati na ATP Challengeru Zadar Open u Petrčanima, gdje ga u prvom kolu čeka četvrti nositelj, Talijan Stefano Travaglia. Uz njega su u glavnom turniru izravno još Matej Dodig i Duje Ajduković te Emanuel Ivanišević i Josip Šimundža kao dobitnici pozivnica.

Osijek: Trening hrvatske Davis cup reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Na 54. izdanju Istarske rivijere sljedeća stanica, druga od tri, je rovinjski Teniski centar "Eden", gdje će prvi mečevi glavnog turnira biti odigrani u utorak. Nažalost, nitko od hrvatskih tenisača nije izravno izborio nastup, a odlukom direktora turnira Branimira Horvata pozivnice su dobili 24-godišnji Nikola Bašić i 20-godišnji Antonio Voljavec.

Najbolje rangirani prijavljeni tenisač je Nijemac Tom Gentzsch, 246. na aktualnoj ATP ljestvici. Iza njega su ovogodišnji porečki polufinalist i branitelj prošlogodišnjeg naslova osvojenog u Rovinju Ukrajinac Vjačeslav Bjelinskij (ATP – 361.) te poraženi finalist iz Poreča Talijan Tommaso Compagnucci (ATP – 432.).