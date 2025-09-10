Obavijesti

Sport

Komentari 0
UŠAO U POLUFINALE

Sjajni Veočić osigurao Hrvatskoj prvu svjetsku medalju u boksu nakon 20 godina čekanja!

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Sjajni Veočić osigurao Hrvatskoj prvu svjetsku medalju u boksu nakon 20 godina čekanja!
Gabrijel Veočić ispao u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Iako je bronca osigurana, Veočićeve ambicije tu ne staju. U borbi za finale čeka ga iznimno težak protivnik, nova uzbekistanska senzacija Javokhir Ummataliev

Hrvatski boks slavi! Nakon dugih dvadeset godina čekanja, Gabrijel Veočić (24), naš najbolji amaterski boksač, osigurao je medalju na Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu. Uvjerljivom pobjedom u četvrtfinalu protiv Bugarina Williama Cholova, Veočić je ušao u polufinale i tako osigurao najmanje brončano odličje, prekinuvši tako sušno razdoblje koje je trajalo još od srebra Marija Šivolije Jelice 2005. godine.

Gabrijel Veočić je na Svjetskom prvenstvu u Engleskoj pokazao izvanrednu formu i mentalnu snagu. Njegov put do medalje bio je sve samo ne lagan. Nakon što je u osmini finala svladao bivšeg svjetskog prvaka iz 2021., Amerikanca Robbyja Gonzalesa, u četvrtfinalu ga je čekao opasni bugarski predstavnik William Cholov, viceprvak prošlogodišnjeg U-23 Europskog prvenstva.

Gabrijel Veočić ispao u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu
Gabrijel Veočić ispao u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zanimljivo, Veočić i Cholov su se dobro poznavali jer su zajedno trenirali i sparirali na pripremnom kampu u Sofiji. U meču nije bilo tajni, a Veočić se od prve sekunde postavio kao autoritet. Preuzeo je kontrolu nad sredinom ringa, diktirao tempo i tjerao Bugarina na povlačenje. Iako prva runda nije obilovala akcijom, Gabrijel je bio precizniji i aktivniji, a pred sam kraj runde Cholov je zaradio i kazneni bod zbog nepravilnosti. S prednošću od 10-8 na sudačkim karticama nakon prve tri minute, Veočić je stvorio ogroman pritisak na protivnika.

U drugoj rundi, svjestan zaostatka, Cholov je pokušao boksati agresivnije, no Veočić je bio spreman. Fantastičnim kretanjem i brzim kontranapadima kažnjavao je svaki pokušaj Bugarina da skrati distancu. Razlika u klasi bila je očita, Gabrijel je boksao smireno i rutinski, kao da čuva snagu za veće izazove. I drugu rundu je jednoglasno dobio na svih pet sudačkih kartica.

U Sesvetama održano finale Prvenstva Hrvatske u boksu
U Sesvetama održano finale Prvenstva Hrvatske u boksu | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

S ogromnom prednošću od 20-17, treća runda bila je formalnost. Veočić je iskusno priveo meč kraju, ne dopustivši nikakvo iznenađenje, te je na kraju slavio jednoglasnom odlukom sudaca (30:26 na svim karticama) za veliko slavlje hrvatskog tabora i ulazak u povijest.

Ovaj uspjeh ima posebnu težinu za hrvatski boks. Posljednju medalju na seniorskom Svjetskom prvenstvu osvojio je Marijo Šivolija Jelica davne 2005. godine u kineskom Mianyangu, kada je bio srebrni. U to vrijeme, Gabrijel Veočić imao je nepunih pet godina. Dvadeset godina kasnije, upravo je on taj koji je prekinuo dugi post i vratio Hrvatsku na svjetsku boksačku kartu.

Od osamostaljenja, samo su Filip Palić i spomenuti Šivolija osvajali svjetske medalje za Hrvatsku. Veočić je sada postao tek treći Hrvat s ovim prestižnim postignućem, potvrđujući svoj status predvodnika nove, iznimno talentirane generacije. Ovaj rezultat plod je dugogodišnjeg rada, odricanja i vjere u vlastite mogućnosti, što je Gabrijel pokazivao kroz cijelu svoju karijeru.

Iako je bronca osigurana, Veočićeve ambicije tu ne staju. U borbi za finale čeka ga iznimno težak protivnik, nova uzbekistanska senzacija Javokhir Ummataliev. Riječ je o aktualnom azijskom prvaku koji je u svom četvrtfinalnom meču dominantno svladao Nurbeka Oralbaya, osvajača srebrne medalje s prošlih Olimpijskih igara.

Gabrijel Veočić, inače i student na visokoj školi Aspira, već godinama slovi za jednog od najperspektivnijih europskih boksača. Njegova karijera ispunjena je uspjesima, poput osvajanja zlatne medalje na Europskom prvenstvu U22 održanom u Poreču 2022. godine. Sudjelovao je i na Svjetskom prvenstvu 2023. te na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., gdje je u oba navrata zaustavljen u četvrtfinalu. Ta iskustva očito su ga ojačala i pripremila za iskorak koji je napravio u Liverpoolu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Bellingham i djevojka su uhvaćeni u klinču na ljetovanju
RAZMIJENILI NJEŽNOSTI

FOTO Bellingham i djevojka su uhvaćeni u klinču na ljetovanju

Zvijezda Real Madrida i engleske reprezentacije Jude Bellingham bio je na romantičnom odmoru na Sardiniji, gdje je razmjenjivao nježnosti, a možda i više toga na plaži s djevojkom Ashlyn Castro
Turska - Hrvatska 1-1: Prvi bod 'mini vatrenih' na zahtjevnom gostovanju, greška nas koštala
KVALIFIKACIJE ZA EURO

Turska - Hrvatska 1-1: Prvi bod 'mini vatrenih' na zahtjevnom gostovanju, greška nas koštala

Nekoliko ludih minuta u Trabzonu, Hrvatska je izjednačila nakon ubačaja iz kornera. Lopta se odbijala poput flipera pred golom Turske, dirali su ju i domaći i hrvatski igrači, a zasad se kao strijelac službeno vodi Šotiček

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025