Sjajni Veočić osigurao Hrvatskoj prvu svjetsku medalju u boksu nakon 20 godina čekanja!

Hrvatski boks slavi! Nakon dugih dvadeset godina čekanja, Gabrijel Veočić (24), naš najbolji amaterski boksač, osigurao je medalju na Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu. Uvjerljivom pobjedom u četvrtfinalu protiv Bugarina Williama Cholova, Veočić je ušao u polufinale i tako osigurao najmanje brončano odličje, prekinuvši tako sušno razdoblje koje je trajalo još od srebra Marija Šivolije Jelice 2005. godine.

Gabrijel Veočić je na Svjetskom prvenstvu u Engleskoj pokazao izvanrednu formu i mentalnu snagu. Njegov put do medalje bio je sve samo ne lagan. Nakon što je u osmini finala svladao bivšeg svjetskog prvaka iz 2021., Amerikanca Robbyja Gonzalesa, u četvrtfinalu ga je čekao opasni bugarski predstavnik William Cholov, viceprvak prošlogodišnjeg U-23 Europskog prvenstva.

Gabrijel Veočić ispao u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zanimljivo, Veočić i Cholov su se dobro poznavali jer su zajedno trenirali i sparirali na pripremnom kampu u Sofiji. U meču nije bilo tajni, a Veočić se od prve sekunde postavio kao autoritet. Preuzeo je kontrolu nad sredinom ringa, diktirao tempo i tjerao Bugarina na povlačenje. Iako prva runda nije obilovala akcijom, Gabrijel je bio precizniji i aktivniji, a pred sam kraj runde Cholov je zaradio i kazneni bod zbog nepravilnosti. S prednošću od 10-8 na sudačkim karticama nakon prve tri minute, Veočić je stvorio ogroman pritisak na protivnika.

U drugoj rundi, svjestan zaostatka, Cholov je pokušao boksati agresivnije, no Veočić je bio spreman. Fantastičnim kretanjem i brzim kontranapadima kažnjavao je svaki pokušaj Bugarina da skrati distancu. Razlika u klasi bila je očita, Gabrijel je boksao smireno i rutinski, kao da čuva snagu za veće izazove. I drugu rundu je jednoglasno dobio na svih pet sudačkih kartica.

U Sesvetama održano finale Prvenstva Hrvatske u boksu | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

S ogromnom prednošću od 20-17, treća runda bila je formalnost. Veočić je iskusno priveo meč kraju, ne dopustivši nikakvo iznenađenje, te je na kraju slavio jednoglasnom odlukom sudaca (30:26 na svim karticama) za veliko slavlje hrvatskog tabora i ulazak u povijest.

Ovaj uspjeh ima posebnu težinu za hrvatski boks. Posljednju medalju na seniorskom Svjetskom prvenstvu osvojio je Marijo Šivolija Jelica davne 2005. godine u kineskom Mianyangu, kada je bio srebrni. U to vrijeme, Gabrijel Veočić imao je nepunih pet godina. Dvadeset godina kasnije, upravo je on taj koji je prekinuo dugi post i vratio Hrvatsku na svjetsku boksačku kartu.

Od osamostaljenja, samo su Filip Palić i spomenuti Šivolija osvajali svjetske medalje za Hrvatsku. Veočić je sada postao tek treći Hrvat s ovim prestižnim postignućem, potvrđujući svoj status predvodnika nove, iznimno talentirane generacije. Ovaj rezultat plod je dugogodišnjeg rada, odricanja i vjere u vlastite mogućnosti, što je Gabrijel pokazivao kroz cijelu svoju karijeru.

Iako je bronca osigurana, Veočićeve ambicije tu ne staju. U borbi za finale čeka ga iznimno težak protivnik, nova uzbekistanska senzacija Javokhir Ummataliev. Riječ je o aktualnom azijskom prvaku koji je u svom četvrtfinalnom meču dominantno svladao Nurbeka Oralbaya, osvajača srebrne medalje s prošlih Olimpijskih igara.

Gabrijel Veočić, inače i student na visokoj školi Aspira, već godinama slovi za jednog od najperspektivnijih europskih boksača. Njegova karijera ispunjena je uspjesima, poput osvajanja zlatne medalje na Europskom prvenstvu U22 održanom u Poreču 2022. godine. Sudjelovao je i na Svjetskom prvenstvu 2023. te na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., gdje je u oba navrata zaustavljen u četvrtfinalu. Ta iskustva očito su ga ojačala i pripremila za iskorak koji je napravio u Liverpoolu.