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Sjajni veslači: Hrvatski četverac u finalu, Sinkovići u polufinalu Europskog prvenstva u Vareseu

Piše HINA,
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Sjajni veslači: Hrvatski četverac u finalu, Sinkovići u polufinalu Europskog prvenstva u Vareseu
Foto: Privatni album
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Hrvatski četverac juri u finale EP-a u Vareseu, a braća Sinković idu u polufinale! Lončarići i Šain ostali bez prolaza

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Hrvatski četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja plasirao se u petak u finale na Europskom prvenstvu u veslanju u Vareseu, dok su se olimpijci braća Martin i Valent Sinković plasirali u polufinale dvojca na pariće .  

Četverac je u svojoj skupini bio najbrži s vremenom 5:42.83, iza njih je bila njemačka posada s vremenom 5:43.57, a treći su bili Česi 5:43.80. Finale četverca je na rasporedu sutra s početkom u 12.47 sati.

Braća Sinković su u svojoj kvalifikacijskoj skupini bili drugi s vremenom 6.15.90, dok su ispred njih bili Belgijanci Aaron Andries i Tibo Vyvey s vremenom 6:15.18. Polufinalna skupina u kojoj nastupaju  Martin i Valent Sinković na rasporedu je danas s početkom u 15.05 sati.

Braća Patrik i Anton Lončarić ostali su bez plasmana u polufinale dvojca nakon što su u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzeli šesto mjesto s vremenom 6:39.08. Najbrži su bili Talijani s vremenom 6:21.13. Bez plasmana u polufinale ostao je i David Šain u samcu zauzevši zadnje mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini s vremenom 7:00.78.

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