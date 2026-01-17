Obavijesti

NBA NOĆ

Sjajni Zubac vodio Clipperse do pobjede s double-doubleom, a Matković pružio solidan nastup

Piše Ivan Kužela,
Foto: Nick Turchiaro

Uzbudljiva NBA noć je iza nas, a hrvatski košarkaši Karlo Matković i Ivica Zubac nastupili su za svoje klubove. Matković je s Pelicansima poražen, a Zubac je nakon produžetka s Clippersima uspio pobijediti Raptorse

Admiral

Indiana Pacersi u prvoj utakmici s petka na subotu pobijedili su New Orleans Pelicanse hrvatskog košarkaša Karla Matkovića. Prva i zadnja četvrtina pripala je Pelicansima, ali Pacersi su bili vrhunski u središnjem dijelu igre i slavili 127-119. Matković je igrao 15 minuta, zabio tri koša i imao dva skoka, a prvo ime susreta bio je Indianin Jay Huff s 29 poena, devet skokova i asistencijom. Bio je ovo dvoboj dvije posljednjeplasirane momčadi u Istočnoj i Zapadnoj konferenciji. Indiana ima omjer 10-32, a Pelicansi 10-34.

NBA: New Orleans Pelicans at Indiana Pacers
Foto: Trevor Ruszkowski

Ivica Zubac odigrao je sjajan susret za Los Angeles Clipperse koji su nakon produžetka u Torontu pobijedili Raptorse 121-117. Hrvatski centar igrao je 39 minuta te imao double-double učinak sa 16 poena, 14 skokova i dvije asistencije. Kao u najboljim danima, prvo ime dvoboja je James Harden s 31 poenom, dva skoka i 10 asistencija. Clippersi nastavljaju sa sjajnim nizom od pet uzastopnih pobjeda i omjerom 18-23, a Raptorsi s trećim porazom na zadnjih pet utakmica i omjerom 25-18. Klub iz Los Angelesa je 10. u Zapadnoj, a Toronto 4. u Istočnoj konferenciji.

NBA: Los Angeles Clippers at Toronto Raptors
Foto: Nick Turchiaro

Philadelphia je kod kuće izgubila od Cleveland Cavaliersa 117-115. Jaylon Tyson briljirao je s 39 poena, pet skokova i četiri asistencije. Philadelphiji je ovo bio drugi poraz, a Clevelandu druga uzastopna pobjeda. 

NBA: Cleveland Cavaliers at Philadelphia 76ers
Foto: Bill Streicher

Brooklyn Netsi slavili su u New Yorku protiv Chicago Bullsa 112-109. Michael Porter prvo je ime susreta s 26 koševa, sedam skokova i asistencijom. Bullsi su 10., a Netsi 13. u Istočnoj konferenciji. 

NBA: Chicago Bulls at Brooklyn Nets
Foto: Vincent Carchietta

Houston Rocketsi pobijedili su Minnesota Timberwolvese 110-105, a najefikasniji bio je iskusni Kevin Durant s 39 poena, četiri skoka i sedam asistencija. Minnesota je peta, a Rocketsi šesti u Zapadnoj konferenciji.

NBA: Minnesota Timberwolves at Houston Rockets
Foto: Thomas Shea

Zadnji susret s petka na subotu odigrali su Sacramento Kingsi protiv Washington Wizardsa i pobijedili 128-115. Russell Westbrook podsjetio je na stare dane i zabio 26 koševa, imao dva skoka i podijelio šest asistencija. Dario Šarić nije nastupio za Sacramento.

NBA: Washington Wizards at Sacramento Kings
Foto: Sergio Estrada

