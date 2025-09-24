Obavijesti

Cibona na korak do plasmana u Europu! Pod tornjem na krilima Robersona pala je Prievidza

Piše HINA, Domagoj Vugrinović,
Cibona na korak do plasmana u Europu! Pod tornjem na krilima Robersona pala je Prievidza
Zagreb: Kvalifikacije za FIBA Europa kup, Cibona - Prievidza | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Uzvratan utakmica Cibone i Prievidze igra se za sedam dana u Slovačkoj gdje će Cibona braniti prednost od osmak koševa razlike

U prvoj utakmici pretkola FIBA-ina Eurokupa košarkaši Cibone pobijedili su slovačku Prievidzu 91-83 (21-16, 20-29, 27-20, 23-18) i tako stekli značajnu prednost pred uzvrat u Slovačkoj.

Atmosfera je od početka bila užarena, a zagrebačka je momčad u prvih deset minuta stekla pet poena prednosti. Publiku su podigli kapetan Krešo Radovčić košem i dodatnim slobodnim bacanjem za vodstvo 11-10 te Mateo Rudan i Renato Serdarušić koji su u ranoj fazi bili najistaknutiji. Ipak, gosti su u drugoj četvrtini pronašli ritam, pogađali trice i preuzeli prednost. Na poluvremenu su vodili 45-41 jer je Cibonina obrana popustila, pa su Slovaci ubacili čak 29 poena.

Zagreb: Kvalifikacije za FIBA Europa kup, Cibona - Prievidza
Zagreb: Kvalifikacije za FIBA Europa kup, Cibona - Prievidza | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U nastavku je trener Ivan Rudež promijenio pristup i na poziciju centra gurnuo Kamaku Hepu, a raširenim reketom najviše je profitirao Justin Roberson. Amerikanac je ulazima održavao priključak, a Cibosi su uspjeli zaustaviti najopasnijeg igrača Prievidze, Noaha Reynoldsa, koji je u drugom poluvremenu ubacio samo pet poena. Treća četvrtina donijela je preokret pa je Cibona s minimalnom prednošću (68-65) ušla u završnicu.

ŽAN MARK ŠIŠKO ZA 24SATA Slovenski povratnik u Cibonu: Ostavio sam se košarke na dvije godine i trenirao atletiku...
Slovenski povratnik u Cibonu: Ostavio sam se košarke na dvije godine i trenirao atletiku...

U posljednjoj dionici zagrebačka je momčad zaigrala odlučnije. Serijom 6-2 odmaknula se na osjetnu prednost, a Roberson je preuzeo odgovornost. Njegova trica četiri minute prije kraja donijela je 82-71, a u završnici je pogodio i za najvećih +12 (91-79). Slovaci su u posljednjim napadima smanjili zaostatak, no pobjeda Cibone nije došla u pitanje.

Zagreb: Kvalifikacije za FIBA Europa kup, Cibona - Prievidza
Zagreb: Kvalifikacije za FIBA Europa kup, Cibona - Prievidza | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Najbolji pojedinac utakmice bio je Justin Roberson s 24 poena, pratio ga je Kamaka Hepa s 13, dok su kod gostiju najefikasniji bili Davontrey Thomas s 22 i Noah Reynolds s 20 koševa. Cibona se tako vratila na europsku scenu nakon osam godina i pokazala lepršavu i borbenu igru pred domaćom publikom. Uzvrat je za tjedan dana u Prievidzi.

