Cilj nam je proći kvalifikacije i ući u skupinu Europskog kupa. jedva čekam da krenemo i da nakon deset godina ponovno igram pred zagrebačkom publikom, kazao je Žan Marko Šiško, povratnik u Cibonu
Slovenski povratnik u Cibonu: Ostavio sam se košarke na dvije godine i trenirao atletiku...
Cibona je odradila posljednje pripreme za novu sezonu pod vodstvom novog trenera Ivana Rudeža. Najzanimljivija priča vezana je uz povratak Žana Marka Šiška. Nekada jedan od najtalentiranijih playmakera, danas 28-godišnjak, dvije je godine bio izvan košarke. Nakon odlaska iz Cibone proslavio se s Primorskom, osvojio prvenstvo i Kup Slovenije te ABA 2 ligu, a potom prešao u Bayern. U Njemačkoj je igrao promjenjivo, a nakon kratke epizode u španjolskom Breogánu 2023. iznenada je prekinuo karijeru.
