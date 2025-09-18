Obavijesti

Sport

Komentari 4
ŽAN MARK ŠIŠKO ZA 24SATA PLUS+

Slovenski povratnik u Cibonu: Ostavio sam se košarke na dvije godine i trenirao atletiku...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 4 min
Slovenski povratnik u Cibonu: Ostavio sam se košarke na dvije godine i trenirao atletiku...
Zagreb: Media day Cibone uoči početka sezone | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Cilj nam je proći kvalifikacije i ući u skupinu Europskog kupa. jedva čekam da krenemo i da nakon deset godina ponovno igram pred zagrebačkom publikom, kazao je Žan Marko Šiško, povratnik u Cibonu

Cibona je odradila posljednje pripreme za novu sezonu pod vodstvom novog trenera Ivana Rudeža. Najzanimljivija priča vezana je uz povratak Žana Marka Šiška. Nekada jedan od najtalentiranijih playmakera, danas 28-godišnjak, dvije je godine bio izvan košarke. Nakon odlaska iz Cibone proslavio se s Primorskom, osvojio prvenstvo i Kup Slovenije te ABA 2 ligu, a potom prešao u Bayern. U Njemačkoj je igrao promjenjivo, a nakon kratke epizode u španjolskom Breogánu 2023. iznenada je prekinuo karijeru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Sjećate li se mene? Ovo su zaboravljeni hajdukovci, jedan je napuhao 3,3 promila...
PREPOZNAJETE LI IH?

FOTO Sjećate li se mene? Ovo su zaboravljeni hajdukovci, jedan je napuhao 3,3 promila...

Prisjetili smo se igrača koji su posljednjih desetak godina godina igrali na Poljudu. Neki su ostavili trag, a neki u potpunosti podbacili
Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?
IMOTSKI ZA PLAVE?!

Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?

Jedno od vječitih pitanja 'potegnulo' se na društvenim mrežama, a karta navijača Dinama i Hajduka u Hrvatskoj opet je izazvala polemike
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025