'Sjajno smo skinuli gaće i neka nas nag..e, a?! Niste normalni'

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u polufinalu je Svjetskog prvenstva. Možda smo se s Nijemcima u bazenu hrvali nešto žešće nego što smo očekivali, ali plan se ispunjava. Mannschaft je potopljen 10-8 i u polufinalu idemo na Španjolce.

Prije našeg trijumfa nad Njemačkom svoju su četvrtfinalnu utakmicu igrale Španjolska i Srbija. Španjolci su složili iznenađenje, izbacili Srbiju s Mundijala (12-9), a srpski izbornik Dejan Savić nije mogao vjerovati što mu se događa:

- Sjajno smo skinuli gaće, tako će nas nag...ti da je to strašno! Ili ćemo se pomiriti i pustiti da nas gu.e, ili ćemo igrati. Halo! Pa dobro jeste li vi normalni?! - urlao je Savić na svoje vaterpoliste.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Pomoglo je, ali - nedovoljno. Srpski su se vaterpolisti trgnuli, donekle. Srbija je pet golova zaostatka (1-6) nekako dovukla do konačnih minus tri no to je bio današnji maksimum jedne od najboljih momčadi planete.

Foto: Daniel Kasap/PIXSELL

Savić radi smjenu generacija, u Južnu Koreju doveo je ipak podmlađenu reprezentaciju čija je realnost: borba za plasman od petog do devetog mjesta.

A 'srpske krvnike' Španjolce u polufinalu čeka ipak "malo" teža priča. Čeka ih velika i jaka - Hrvatska!