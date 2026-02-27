Sjajno! Sportske igre mladih dolaze u Sjevernu Makedoniju

U Skoplju, 27. veljače, Plazma Sportske igre mladih i službeno su započele svoje djelovanje u Sjevernj Makedoniji. Time je najveća sportsko-amaterska manifestacija za djecu i mlade u Europi otvorila novo poglavlje i prvi put se međunarodno proširila putem licencnog modela. Projekt, koji je nastao u Hrvatskoj, u Sjevernoj Makedoniji će se provoditi uz prijenos organizacijskih standarda, znanja i vrijednosti po kojima su Igre prepoznate u regiji. Plan je da 2026. godine u sportskim aktivnostima sudjeluje više od 400.000 djece iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, a sva natjecanja i dalje će biti u potpunosti besplatna za sudionike.

Foto: BOGDAN GLISIK

Ugovor je potpisan u partnerstvu s Vladom, Ministarstvom sporta i Školskom sportskom federacijom, a ceremoniji su nazočili visoki dužnosnici iz Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Europske unije. Među njima su bili predsjednik Vlade Republika Sjeverna Makedonija Hristijan Mickoski, ministar sporta Borko Ristovski, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman te povjerenik Europske komisije Magnus Brunner.

Predsjednik Igara Zdravko Marić izjavio je kako je širenje na Sjevernu Makedoniju dio dugoročne strategije razvoja projekta te naglasio zadovoljstvo podrškom koju su pružile državne institucije. Istaknuo je da će djeca već od ove godine imati priliku sudjelovati u natjecanjima na lokalnoj i nacionalnoj razini te na međunarodnoj završnici.

Foto: BOGDAN GLISIK

Premijer Hristijan Mickoski poručio je kako Vlada snažno podupire projekte usmjerene na mlade, naglašavajući važnost sporta u razvoju odgovornosti, zajedništva i zdravih životnih navika. Ministar sporta Borko Ristovski istaknuo je da je cilj omogućiti djeci bavljenje sportom bez financijskih prepreka te promovirati fair play i inkluzivnost.

Podršku projektu dali su i brojni istaknuti sportaši i ambasadori Igara, među kojima su Predrag Mijatović, Slaven Bilić, Željko Obradović i Šime Vrsaljko, kao i bivši europski povjerenik Johannes Hahn, koji je naglasio važnost regionalne suradnje i ulaganja u mlade kroz sport. Projekt podupiru i dugogodišnji partneri, među kojima su Bambi a.d. te Coca-Cola kroz Pivara Skoplje.

Svečanoj ceremoniji prisustvovali su i brojni prijatelji SIM-a, sportaši i sportski dužnosnici Aljoša Asanović, Veselin Vujović, Igor Angelovski, Petar Metličić, Emir Spahić, Stipe Pletikosa, Vlado Androić, Predrag Danilović, Nikola Vujčić, Goce Sedloski, Petar Krpan, Indira Kastratović, Pece Naumovski i Tomica Glavchev.

Foto: BOGDAN GLISIK

Plazma Sportske igre mladih u Sjevernoj Makedoniji podržao je i generalni sponzor: „Za Plazmu, Sportske igre mladih su već deset godina prirodan nastavak onoga što kao brend predstavljamo – energiju djetinjstva, kretanje i zajedništvo. Posebno nam je drago što se Igre ove godine pokreću u Republici Sjevernoj Makedoniji, jer svako dijete koje dobije priliku da sudjeluje ujedno širi važnu ideju – da sport treba da bude dostupan svima.”, rekao je generalni direktor Bambi a.d. Dragan Stajković. Snažnom podrškom proširena je i suradnja sa strateškim partnerima iz Coca-Cole, kroz kompaniju Pivara Skoplje čiji je generalni direktor Ognjen Lazić rekao: „Veliko mi je zadovoljstvo što danas stojim ovdje i što sa Sportskim igara mladih otvaramo priliku da i mladi u Makedoniji budu deo ove velike regionalne sportske inicijative. Vjerujem da će mnoge od ovih mladih osoba, koje danas možda tek prave svoje prve sportske korake, sutra biti naši šampioni, ne samo na terenima, već i u životu.”

Plazma Sportske igre mladih osnovane su 1996. godine u Splitu, a u gotovo tri desetljeća postojanja okupile su više od 3.440.000 djece i mladih. Sve aktivnosti od početka su besplatne, a cilj projekta ostaje poticanje sporta, druženja i međusobnog razumijevanja među mladima u regiji.