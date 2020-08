LM10 prije 13 godina bio je Luka Modri\u0107, a danas je to upravo Lovro Majer koji je ostvario dje\u010da\u010dki san.

<p>Dinamo protiv Hajduka, najveći hrvatski derbi u finalu Hrvatskog kupa. Prava poslastica za ljubitelje nogometa, a veliki doživljaj za one mlade simpatizere koji tek počinju obogaćivati svoju ljubav prema klubu. Na jednoj strani generacije budućih zaljubljenika u 'bilu' boju, a s druge strane djeca čiji su heroji u 'modrom' dresu. </p><p>Neki od njih imaju tu čast izaći s igračima na teren, neki pak ih gledaju s tribina ili s malih ekrana, a vjerojatno svi sanjaju da jednog dana budu na njihovom mjestu. Samo rijetki to uspiju, a među tim rijetkima je i <strong>Lovro Majer</strong> (22), današnja <strong>Dinamova </strong>'desetka' koja je prije 12 godina na teren izašla s - <strong>Lukom Modrićem</strong>. </p><p>LM10 prije 13 godina bio je Luka Modrić, a danas je to upravo Lovro Majer koji je ostvario dječački san.</p><p>- Iako je bilo prije 12 godina, još uvijek se sjećam svakog detalja. Kada su nam rekli da ćemo istrčati s igračima na finale, bio sam uzbuđen, a kada sam shvatio da ću biti s Lukom, mojoj sreći nije bilo kraja. I Luka je osjetio koliko mi znači izlazak s njime na travnjak pa me ohrabrio i rekao mi da se opustim. Sjećam se da je Dinamo bio sjajan i da smo pobijedili 3-0 u toj utakmici - rekao je Majer.</p><p>U uzvratu na Poljudu nije bilo mnogo problema te je susret završio bez golova, a Dinamo je u Splitu podigao Rabuzinovo sunce.</p>