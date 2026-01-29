Obavijesti

KURIOZITET U LIGI PRVAKA

Dinamo lani ispao s 11 bodova. Evo koliko je sad bilo dovoljno

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Dinama i Milana u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo Zagreb prošle zime ostao bez Lige prvaka usprkos osvojenih 11 bodova! Nevjerojatni rasplet šokirao navijače jer su ove zime klubovi s manje bodova prošli dalje

Prošle je zime zagrebački Dinamo u nevjerojatnom raspletu ostao bez doigravanja Lige prvaka. Iako je osvojio 11 bodova i time imao vrlo velike šanse za prolaz u drugu fazu natjecanja, hrvatski predstavnik ostao je "ispod crte" i time ostao bez dva milijuna eura i nastavka europskog natjecanja.

Bio je to rasplet koji je mnoge šokirao, posebno ljubitelje u statistiku i matematiku, jer su predikcije uoči početka Lige prvaka govorile kako bi 11 bodova, matematički gledano, praktički u 99 posto slučajeva trebalo biti dovoljno za prolaz dalje. Eh, ali tih jedan posto napravili su ozbiljan problem...

Dinamo je imao negativnu gol razliku od minus sedam (12 postignutih golova, 19 primljenih), što se zapravo može pripisati na račun teškog poraza u Munchenu. Kao 24. prošao je belgijski Club Brugge s gol razlikom minus četiri (7-11), a ove je sezone krvna slika znatno drugačija u elitnom europskom natjecanju!

Naime, Dinamo bi s prošlogodišnjim učinkom završio na 19. mjestu Lige prvaka. Čak je šest klubova ove sezone prošlo dalje sa slabijim bodovnim učinkom od Dinama prošle sezone, a to su Benfica i Bodo/Glimt, koji su se "provukli" s mršavih devet bodova, kao i Qarabag, Monaco, Galatasaray i Club Brugge, koji su osvojili 10 bodova.

