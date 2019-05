Sjećate se stare izjave Kloppa?Ubrzo bi mogao u Švicarsku...

Molim vas, dajte mi vremena. U četiri godine ćemo osvojiti bar jednu titulu. Ako ne bude tako, onda ću trofej osvojiti u Švicarskoj, rekao je Jurgen Klopp prije skoro četiri godine kad je predstavljen kao novi trener Liverpoola.

Za svoj rad dobiva mnoge pohvale, navijači ga vole, ali još uvijek nema nijedan trofej. A kako stvari stoje, bez trofeja bi mogao ostati i ove godine jer je u Ligi prvaka na pragu ispadanja nakon poraza u Barceloni (3-0), a u Premiershipu dva kola prije kraja ima bod (91) zaostatka za Cityjem (92).

Njegova izjava otprije četiri godine sad je 'revitalizirana', a s njim su se odlučio našaliti i švicarski prvoligaš Basel.

We feel honoured that Mr. Klopp seems to be interested in continuing his career in Switzerland - and that so many of you have suggested FC Basel as his next employer - but we're very happy with our current manager #FCBasel1893 #zämmestark 😉 https://t.co/NQssg39g35