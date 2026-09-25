U Zagrebu su izloženi Amalfi, 296 GTB i dvije 849 Testarosse. Sjeli smo u dvije posve različite jurilice, upalili njihove motore i provjerili koliko koštaju, barem prije nego što kupac počne birati dodatnu opremu!
NEVJEROJATNO ISKUSTVO PLUS+
Sjeli smo u Ferrari od 450.000 eura i 1050 konja te ga upalili: Svi su zastali kad je zatutnjao!
Čitanje članka: 4 min
Na zagrebačkom Tomislavcu ljudi su zastajali, vadili mobitele i fotografirali automobile. Neki bi bacili pogled i nastavili dalje, a neki ostali pet ili deset minuta. Četiri Ferrarija bila su dovoljna da se uobičajena šetnja trgom nakratko pretvori u razgledavanje "izloga" kakav se ne viđa svaki dan. Jedan prolaznik prišao nam je i pitao ono što je vjerojatno zanimalo i ostale: "Koliko stoje"?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku