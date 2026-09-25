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Sjeli smo u Ferrari od 450.000 eura i 1050 konja te ga upalili: Svi su zastali kad je zatutnjao!

Piše Luka Tunjić,
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Sjeli smo u Ferrari od 450.000 eura i 1050 konja te ga upalili: Svi su zastali kad je zatutnjao!
Foto: Luka Tunjić/24sata/Davor Puklavec/PIXSELL
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U Zagrebu su izloženi Amalfi, 296 GTB i dvije 849 Testarosse. Sjeli smo u dvije posve različite jurilice, upalili njihove motore i provjerili koliko koštaju, barem prije nego što kupac počne birati dodatnu opremu!

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Na zagrebačkom Tomislavcu ljudi su zastajali, vadili mobitele i fotografirali automobile. Neki bi bacili pogled i nastavili dalje, a neki ostali pet ili deset minuta. Četiri Ferrarija bila su dovoljna da se uobičajena šetnja trgom nakratko pretvori u razgledavanje "izloga" kakav se ne viđa svaki dan. Jedan prolaznik prišao nam je i pitao ono što je vjerojatno zanimalo i ostale: "Koliko stoje"?

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Komentari 2
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