Skakao sam s motkom po vrtu iza kuće, skoro ostavio atletiku zbog bejzbola, a povrće je bljak

Duplantis je svjetski rekorder u skoku s motkom, srušio je i Bubku. Otac mu je bio motkaš, majka sedmobojka, oba brata i sestra skaču s motkom, a on je uvjeren: Došla je nova era ovoga sporta!

<p>Želio sam napraviti ovo od svoje treće godine. Još dok sam bio u pelenama i počinjao s treninzima u svom dvorištu želio sam biti najveći ikada i srušiti svjetski rekord, govorio je u veljači <a href="https://www.24sata.hr/sport/svedsko-cudo-duplantis-srusio-svjetski-rekord-legende-bubke-716997">Armand Duplantis</a> (20), mladić koji je zauvijek promijenio svijet atletike.</p><p>Tada je srušio svjetski rekord u skoku s motkom, preskočivši u dvorani u Poljskoj 6.17 pa u Glasgowu i 6.18 metara.</p><p>- Da, jasno mi je da je ovo početak nove ere u skoku s motkom - dodao je nakon što je skinuo s trona svoga uzora Renauda Lavilleniea. </p><p>Jučer je u Rimu u povijest zakopao i ponajveću legendu sporta <strong>Sergeja Bubku </strong>(56). Na stadionu u Rimu preskočio je 6.15 metara, što je najbolji rezultat u povijesti na otvorenom. Taj je rekord još od 1994. držao Bubka.</p><p>Duplantis će u studenom napuniti 21 godinu, a već ga uspoređuju s <strong>Usainom Boltom</strong>, predviđa se da će postati zaštitno lice atletike. </p><p>- Nikome ne mogu zamjeriti što očekuje da ću imati ludu karijeru poput Bolta. Nikad nisam očekivao da ću se naći u toj poziciji, samo sam skakač s motkom i moja disciplina je čudna i posebna. Nevjerojatno mi je da je barem nakratko postala centralni događaj atletskih natjecanja. Ako sam uspio u tome, ostvario sam svoje snove - govori.</p><p>Pa tko je to novo sportsko čudo?</p><p><strong>Armand Duplantis</strong> rođen je 10. studenoga 1999. u Lafayetteu u Louisiani. Otac Greg Duplantis bio je američki skakač s motkom s osobnim rekordom 5,80 metara. Trenirao je Armanda i ostale članove obitelji od djetinjstva. Njegova majka <strong>Helena Hedlund</strong> bila je švedska sedmobojka, a nakon odlaska na studij u SAD igrala je i odbojku. Najstariji Armandov brat Andreas kao motkaš nastupao je za Švedsku u mlađim kategorijama i kao srednjoškolac igrao bejzbol, drugi stariji brat Antoine je također trenirao bejzbol i skok s motkom, ali se odlučio za bejzbol, a sestra Johanna skače s motkom na američkim srednjoškolskim natjecanjima.</p><p>- Armand se ne sjeća toga, no kao dijete skakao je na fotelju, a motku mu je glumila metla. Pokazivao je veliku sklonost skoku s motkom, igrao je i bejzbol i nogomet. No bio je vrlo sitan - prisjeća se njegov otac.</p><p>Armand je počeo trenirati s tri godine na zaletištu u - obiteljskom vrtu!</p><p>- Zbog toga mi je skok s motkom oduvijek bio dio svakodnevnice. Bilo mi je sasvim normalno nakon škole otići odraditi nekoliko skokova, kao što je nekom drugom bilo normalno ganjati loptu. Zbog toga sam danas tu gdje jesam. Zaljubio sam se u sport vrlo rano i postao dobar u njemu u vrlo ranoj dobi, prije nego što sam postao brz i jak. Kada se to dogodilo, moji rezultati su eksplodirali - rekao je Armand i dodao:</p><p>- Bio sam tako lagan da nisam mogao saviti motku pri skoku. Kad sam imao sedam godina, naručili smo posebne motke kako bih mogao trenirati.</p><p>Njegov otac Greg učio ga je od malih nogu.</p><p>- S njime je uvijek bilo lako, skakanje mu je prirodno i idealno je građen za to - tvrdi otac, a majka se nadovezala:</p><p>- Mondo je uvijek govorio da je skok s motkom lagan. On je stvarno rođen za to.</p><p>Prednost mu je brzina zaleta jer na 100 metara trči oko 10,45. Vlasnik je najboljih rezultata svih vremena u svim dobnim skupinama od sedam do 12 godina te od 17 godina do seniorskog svjetskog rekorda.</p><p>- Između 14. i 16. godine sam bio nizak - objasnio je, ali se majka još od njegove tinejdžerske dobi brine o pravilnoj prehrani.</p><p>- Nikad nije volio povrće, uvijek bi ga maknuo. Sada ipak napredujemo, savladavamo jednu po jednu vrstu povrća - komentirala je njegova majka, koja je nutricionist, na što se Armand nadovezao:</p><p>- Naravno da volim prženu piletinu, pa ja sam iz Louisiane!</p><p>No, nije taj niži rast bio tako bezazlen. Štoviše, umalo ga je koštao karijere. Naime, Duplantis je cijelo djetinjstvo skakao iza kuće, ali vani je s prijateljima igrao nogomet i bejzbol. I u ljeto kad je imao 12 godina posve se prebacio na bejzbol. Srećom, nije trajalo dugo i kad se ubrzo morao odlučiti za jedan sport, atletika je pobijedila. Već s 18 godina napustio je fakultet i postao europski prvak skokom od 6.05 metara.</p><p>Sve suparnike može savršeno oponašati, njihov stil skakanja, ali kad dođe natjecanje, Duplantis skače svojim stilom. Lavillenie (33) mu je od uzora postao suparnik, pa prijatelj i mentor. Ali majka ga uspoređuje s Bubkom, koji je 35 puta postavljao svjetski rekord, a zadnji, 6.15 metara, 1993. godine. Ukrajinac je velika podrška Duplantisu od kad je čuo za njega i sretan je što "skakač s motkom povećava atraktivnost i zanimanje za atletiku".</p><p>- Nisam sigurna da bih ovo trebala reći, ali nemam dojam da je Bubka obarao rekorde tom lakoćom kao moj sin.</p><p>Nije ni Bolt, koji je prvi put postavio svjetski rekord s 21 godinom. A skakači s motkom na vrhuncu su u kasnim dvadesetima. Uh, što će nam još taj mladić priuštiti i koje visine osvojiti...</p>