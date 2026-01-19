Obavijesti

Skandal na Euru! EHF zabranio Thompsona: 'Žalosno je da je ta pjesma puštena u dvorani'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Skandal na Euru! EHF zabranio Thompsona: 'Žalosno je da je ta pjesma puštena u dvorani'
Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na dan utakmice hrvatska delegacija je više puta tražila da se pjesma pusti i zahtjev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju pjesma puštena je žalosna i nije se smjela dogoditi, kažu iz EHF-a

Europska rukometna federacija (EHF) zabranila je puštanje Thompsonovih pjesama u dvoranama do kraja Eura u Švedskoj! Podsjetimo, pjesma 'Ako ne znaš što je bilo' svirala je u dvorani u Malmou nakon pobjede Hrvatske nad Gruzijom u subotu. Međutim, kako piše švedski list Aftonbladet, EHF je zaprimio prigovore gledatelja zbog toga i promptno reagirao. Evo što su iz rukometne federacije odgovorili švedskim novinarima.

- Ova pjesma nije bila uvrštena na originalnu playlistu za utakmicu. Sve pjesme na playlistama za sve dvorane pregledalo je osoblje zaduženo za zabavu i EHF prije Europskog prvenstva. Na dan utakmice hrvatska delegacija je više puta tražila da se pjesma pusti i zahtjev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju pjesma puštena je žalosna i nije se smjela dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo predstavlja - piše EHF. Nisu pojasnili tko je i kako na kraju pustio pjesmu.

Novinari Aftonbladeta opisali su zašto je Thompson kontroverzan.

- Marko Perković, što je pravo ime Thompsona, kontroverzna je osoba na Balkanu koja je optužena da je fašist, a čiji se tekstovi pjesama navodno odnose na hrvatske ratne zločine i navodno odaju počast ultranacionalističkom ustaškom pokretu iz Drugog svjetskog rata. Perkoviću i njegovom bendu stoga je bilo zabranjeno nastupati u određenim europskim zemljama, a njegove su pjesme općenito zabranjene na međunarodnim sportskim događajima - napisali su.

