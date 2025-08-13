Skandal na odbojkaškom SP-u za žene do 21 godine! Vijetnam imao transrodne osobe u ekipi

Veliki skandal trese svijet odbojke. Naime, na Svjetskom prvenstvu za žene do 21 godine, Međunarodna odbojkaška organizacija (FIVB) poništila je rezultate reprezentacije Vijetnama jer je imala dvije transrodne osobe u sastavu. Vijetnamu su oduzeti bodovi te se neće plasirati u osminu finala.

Radi se o Thi Hong Danga i Phuong Quynh Nguyena, nad kojima je, kako tvrdi FIVB, provedeno testiranje te je utvrđeno da imaju višak testosterona, odnosno, da se radi o transrodnim osobama. Vijetnam je do obavljenog testiranja pobijedio Indoneziju (3-0), Srbiju (3-1) i Kanadu (3-1) te su sve utakmice poništene i upisane kao poraz Vijetnama od 3-0. Samo je utakmica protiv Argentine, koju je Vijetnam izgubio 3-1, ostala regularna jer osobne s viškom testosterona nisu nastupile u njoj.

Tako je Indonezija prošla u osminu finala, a Indonezija je pala na zadnje mjesto skupine. FIVB navodi da su sva testiranja napravljena prema pravilima te da je Vijetnam prekršio nekoliko članaka Disciplinskog pravilnika. Sve je proslijeđeno Disciplinskom vijeću FIVB-a koje može donijeti i dodatne sankcije nakon turnira, a i reprezentacija Vijetnama će se moći očitovati o ovoj situaciji.

Podsjetimo, i Hrvatska reprezentacija igra na ovom Svjetskom prvenstvu, ali je izgubila u osmini finala od Japana (3-1). Sada će naše cure razigravati za pozicije od devetog do 16. mjesta.