Obavijesti

Sport

Komentari 2
ODUZETI IM BODOVI

Skandal na odbojkaškom SP-u za žene do 21 godine! Vijetnam imao transrodne osobe u ekipi

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Skandal na odbojkaškom SP-u za žene do 21 godine! Vijetnam imao transrodne osobe u ekipi
Foto: screenshot/X

Međunarodna odbojkaška organizacija provela je istraživanje i utvrdila da dvije osobe u ekipi Vijetnama imaju višak testsosterona, to jest, da su transrodne. Vijetnamu su oduzeti bodovi, a moguće su i još neke sankcije

Veliki skandal trese svijet odbojke. Naime, na Svjetskom prvenstvu za žene do 21 godine, Međunarodna odbojkaška organizacija (FIVB) poništila je rezultate reprezentacije Vijetnama jer je imala dvije transrodne osobe u sastavu. Vijetnamu su oduzeti bodovi te se neće plasirati u osminu finala.

'GLATKA' POBJEDA Hrvatske odbojkašice 'glatko' pobijedile Kosovo i osigurale EP
Hrvatske odbojkašice 'glatko' pobijedile Kosovo i osigurale EP
TREBA IM POBJEDA Hrvatske odbojkašice na korak do EP. Sve je u njihovim rukama
Hrvatske odbojkašice na korak do EP. Sve je u njihovim rukama

Radi se o Thi Hong Danga i Phuong Quynh Nguyena, nad kojima je, kako tvrdi FIVB, provedeno testiranje te je utvrđeno da imaju višak testosterona, odnosno, da se radi o transrodnim osobama. Vijetnam je do obavljenog testiranja pobijedio Indoneziju (3-0), Srbiju (3-1) i Kanadu (3-1) te su sve utakmice poništene i upisane kao poraz Vijetnama od 3-0. Samo je utakmica protiv Argentine, koju je Vijetnam izgubio 3-1, ostala regularna jer osobne s viškom testosterona nisu nastupile u njoj. 

Tako je Indonezija prošla u osminu finala, a Indonezija je pala na zadnje mjesto skupine. FIVB navodi da su sva testiranja napravljena prema pravilima te da je Vijetnam prekršio nekoliko članaka Disciplinskog pravilnika. Sve je proslijeđeno Disciplinskom vijeću FIVB-a koje može donijeti i dodatne sankcije nakon turnira, a i reprezentacija Vijetnama će se moći očitovati o ovoj situaciji.

ATRAKTIVNA SPLIĆANKA FOTO Hrvatica koja je zaludjela navijače senzualnom tetovažom odmara nakon povijesne sezone
FOTO Hrvatica koja je zaludjela navijače senzualnom tetovažom odmara nakon povijesne sezone

Podsjetimo, i Hrvatska reprezentacija igra na ovom Svjetskom prvenstvu, ali je izgubila u osmini finala od Japana (3-1). Sada će naše cure razigravati za pozicije od devetog do 16. mjesta. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO HNL transferi: Bivši hajdukovac otišao u Karlovac. Osijek je doveo Albanca...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Bivši hajdukovac otišao u Karlovac. Osijek je doveo Albanca...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Frigan seli u talijasnkog prvoligaša, Golman PSG-a blizu Premier lige
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Frigan seli u talijasnkog prvoligaša, Golman PSG-a blizu Premier lige

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Shelbourne - Rijeka 1-3: Riječani u drami ušli u play-off Europske lige i izborili jesen u Europi!
3. PRETKOLO EL

Shelbourne - Rijeka 1-3: Riječani u drami ušli u play-off Europske lige i izborili jesen u Europi!

Nakon šokantnog poraza od Shelbournea (2-1) na Rujevici, Rijeka je u Dublinu slavila (3-1) i plasirala se u play-off Europske lige! Zabijali su Fruk, Dantas, a heroj je bio Oreč koji je zabio u 90. minuti i iskupio se za penal kojeg je skrivio četiri minute ranije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025