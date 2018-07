Istraga: Najbolji ruski strijelac optužen za korištenje dopinga?

Nakon što je Rusija uvjerljivo prošla skupinu i senzacionalno izbacila Španjolsku nakon penala u osmini finala, doping skandal potresao je "Zbornaju".

Glavna perjanica Rusa i njihov najbolji strijelac uz Dzjubu na ovome Mundijalu, Denis Čerišev, optužen je za dopingiranje i to od - vlastitog oca! Naime, njegov otac Dimitri je novinaru ruskog lista Sport Weekend rekao kako je njegov sin koristio zabranjeni hormon rasta kako bi se što brže oporavio od ozljede koja ga je udaljila s terena na šest mjeseci. Hormon rasta je već par godina zabranjen u upotrebi kod sportaša, a povećava sintezu proteina što pomaže bržem zacjeljivanju ozljeda.

Iz ruskog nogometnog saveza odmah su optužili novinara da je pogrešno protumačio izjave nogometaševa oca te objavili kako je igrač koristio injekciju plazme bogate s trombocitima u svome klubu uz nadležnost liječničkog tima ruske reprezentacije, koja je legalna i dolazi do bržeg oporavljanja tkiva. Što znači da također sadrži faktor rasta, no nije produktivna u toj količini koliko i hormon rasta.

Denis Cheryshev has denied taking banned substances after his own father made shock claims... 😳https://t.co/2qyPULtjhB pic.twitter.com/F20Z8ANWKH