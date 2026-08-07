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Skandal u Aziji! Južnokorejski nogometni savez je strane suce plaćao sa 'sretnim završetkom'

Piše HINA,
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Skandal u Aziji! Južnokorejski nogometni savez je strane suce plaćao sa 'sretnim završetkom'
Foto: Fabian Kretschmer/DPA
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Skandal trese KFA! Navodno su stranim sucima plaćali seksualne usluge za vrijeme utakmica, a bivši dužnosnici tvrde da je to tada bilo “normalno”

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Južnokorejski nogometni savez (KFA) navodno je plaćao seksualnu zabavu inozemnim sucima u razdoblju od 2011. do 2012. godine, izvijestila je u petak južnokorejska novinska agencija Yonhap pozivajući se na deset godina staro vladino revizijsko izvješće. Prema izvješću koje je 2016. sastavilo Ministarstvo kulture, sporta i turizma, KFA je koristio korporativne kreditne kartice za plaćanje seksualne zabave u salonima za masažu i drugim ustanovama za odrasle u Seulu i drugim gradovima koji su bili domaćini utakmica južnokorejske reprezentacije između ožujka 2011. i ožujka 2012.

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Foto: instagram

Radilo se o kvalifikacijskim utakmicama za Olimpijske igre 2012. u Londonu i za Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu. Južnokorejska reprezentacija je u tih sedam dvoboja ostvarila pet pobjeda, a dvaput je remizirala. Prema Yonhapu, desetak sudaca i koordinatora na tim utakmicama bili su korisnici spomenutih usluga, a bili su iz Japana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Irana, Bahreina i Uzbekistana.

Bivši dužnosnici KFA-a rekli su za televizijsku mrežu JTBC da je takva praksa bila "uobičajena u to vrijeme" i da su neki suci posebno tražili takvu vrstu usluge. Prema izvješću Yonhapa, ovi incidenti su već bili identificirani 2016., ali tada nisu bili javno objavljeni.

Korea Football Association in Seoul
Foto: Fabian Kretschmer/DPA

Prostitucija je u Južnoj Koreji zakonom zabranjena, ali postoji mnoštvo salona za masažu koji nude seksualne usluge, takozvane masaže "sa sretnim svršetkom". Osim toga, statuti međunarodnih nogometnih saveza zabranjuju bilo kakav oblik financijske naknade za suce.

Južnokorejski nogometni savez je trenutno pod intenzivnim političkim pritiskom. U četvrtak su vlasti pretresle urede KFA-a u sklopu istrage o imenovanju bivšeg izbornika muške reprezentacije Hong Myung Boa.

Policija je zaplijenila dokumente za koje vjeruju da će pomoći u utvrđivanju je li bilo ikakvog nedozvoljenog miješanja i opstrukcije od strane čelnika KFA-a, uključujući bivšeg šefa Chung Mong-gyua, tijekom procesa imenovanja izbornika.

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