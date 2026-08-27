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SKANDAL U ČEŠKOJ Delije digle poruku za koljača Mladića, a Zvezda mu 'salutirala' objavom

Piše 24sata,
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SKANDAL U ČEŠKOJ Delije digle poruku za koljača Mladića, a Zvezda mu 'salutirala' objavom
Foto: crvena zvezda
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Užas u Češkoj: Delije razvile poruku za Mladića, a Zvezda to još i službeno podijelila

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Nevjerojatan skandal na utakmici Crvene zvezde. Ultras skupina Zvezde, Delije, na gostovanju protiv Viktorije Plzen, razvile su transparent u kojem veličaju krvnika Ratka Mladića koji je preminuo u četvrtak. Još je veći skandal je to što je klub na službenoj stranici "salutirao" koljaču Mladiću.

Na tribini namijenjenoj gostujućim navijačima pojavila se parola „Generale, vječna slava i hvala", a navijači Crvene zvezde tijekom večeri skandirali su i Mladićevo ime. Poruka je uslijedila nakon vijesti o njegovoj smrti, a slične poruke Delije su mu upućivale i ranije.

Međutim, dodatnu je reakciju izazvao potez samog kluba. Crvena zvezda objavila je fotografije navijačke poruke na svojim društvenim mrežama, čime je potez s tribina dobio i službenu klupsku vidljivost. Viktorija Plzen vodi 3-1 protiv Zvezde, ali srpski klub za sada prolazi dalje jer je susret u Beogradu pobijedio 3-0.

Haški sud podigao je optužnicu protiv Mladića 1995. godine. Njegovo uhićenje i izručenje bilo je jedan od uvjeta za početak pregovora o pristupanju Srbije Europskoj uniji. Mladić je uhićen u Srbiji 26. svibnja 2011., a Haškom sudu izručen je 31. svibnja iste godine. Suđenje je počelo 16. svibnja 2012. godine. Prvostupanjskom presudom od 22. studenoga 2017. osuđen je na doživotni zatvor. Kaznu doživotnog zatvora potvrdilo mu je sudsko vijeće 8. lipnja 2021. godine.

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