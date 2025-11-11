Obavijesti

U SAVEZU LJUTITI

Skandal u 'furiji': Yamala tajno liječili?! Napustio reprezentaciju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Miguel Vidal

Drama u Španjolskom savezu! Lamine Yamal povučen zbog ozljede u zadnji čas, RFEF nezadovoljan tajmingom. Hoće li Španjolska zadržati savršeni rekord?

Španjolski nogometni savez (RFEF) objavio je da se igrač Barcelone Lamine Yamal povukao iz kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Gruzije i Turske, izrazivši nezadovoljstvo što je Savez u zadnji čas obaviješten o igračevoj ozljedi.

"Liječnička služba RFEF-a želi izraziti svoje iznenađenje i nezadovoljstvo što je tek u ponedjeljak u 13:47, na dan kada je reprezentacija započela svoje pripreme, obaviještena da je igrač Lamine Yamal tog jutra podvrgnut invazivnom radiofrekventnom tretmanu kako bi se ublažile boli u preponama", navodi se u priopćenju saveza.

"Ovaj postupak proveden je bez prethodne obavijesti liječničkog tima reprezentacije, koji je za to saznao tek sinoć u 22:40 putem izvješća u kojem se navodi da je igraču preporučeno mirovanje sedam do deset dana", dodaje RFEF.

Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik
Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Savez je, "uzimajući u obzir zdravlje, sigurnost i dobrobit igrača", odlučio osloboditi Yamala obveza u reprezentaciji. Yamal, koji se od početka sezone bori s problemom prepona, također se prošli mjesec povukao iz reprezentacije zbog iste ozljede. To nije spriječilo Španjolsku da pobijedi Gruziju (2-0) i Bugarsku (4-0) te napravi veliki korak prema kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Ovog tjedna Španjolska će u subotu u Tbilisiju gostovati kod Gruzije, prije nego što će 18. studenog ugostiti Tursku u Sevilli. Španjolska je pobijedila u sve četiri kvalifikacijske utakmice bez primljenog gola i trenutno ima tri boda prednosti pred Turskom.

