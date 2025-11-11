Skandal u 'furiji': Yamala tajno liječili?! Napustio reprezentaciju

Španjolski nogometni savez (RFEF) objavio je da se igrač Barcelone Lamine Yamal povukao iz kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Gruzije i Turske, izrazivši nezadovoljstvo što je Savez u zadnji čas obaviješten o igračevoj ozljedi.

"Liječnička služba RFEF-a želi izraziti svoje iznenađenje i nezadovoljstvo što je tek u ponedjeljak u 13:47, na dan kada je reprezentacija započela svoje pripreme, obaviještena da je igrač Lamine Yamal tog jutra podvrgnut invazivnom radiofrekventnom tretmanu kako bi se ublažile boli u preponama", navodi se u priopćenju saveza.

"Ovaj postupak proveden je bez prethodne obavijesti liječničkog tima reprezentacije, koji je za to saznao tek sinoć u 22:40 putem izvješća u kojem se navodi da je igraču preporučeno mirovanje sedam do deset dana", dodaje RFEF.

Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Savez je, "uzimajući u obzir zdravlje, sigurnost i dobrobit igrača", odlučio osloboditi Yamala obveza u reprezentaciji. Yamal, koji se od početka sezone bori s problemom prepona, također se prošli mjesec povukao iz reprezentacije zbog iste ozljede. To nije spriječilo Španjolsku da pobijedi Gruziju (2-0) i Bugarsku (4-0) te napravi veliki korak prema kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Ovog tjedna Španjolska će u subotu u Tbilisiju gostovati kod Gruzije, prije nego što će 18. studenog ugostiti Tursku u Sevilli. Španjolska je pobijedila u sve četiri kvalifikacijske utakmice bez primljenog gola i trenutno ima tri boda prednosti pred Turskom.