Skandal u Italiji! Dječaku su rekli: 'Umri od korona virusa'

Nakon utakmice, mladi igrač Idrostara Francesco Lin (13) sa svima je podijelio razlog svojeg izlaska s terena deset minuta prije kraja, u suzama:

- Nikada nisam doživio rasističke uvrede. No ne mogu prešutjeti da su mi protivnički igrači rekli: 'Nadam se da ćeš umrijeti od korona virusa k'o seljaci na onim kineskim tržnicama'. Otišao s terena u suzama. Isprike mojim suigračima, znam da nije u redu što sam ih ostavio - rekao je Lin.

Foto: Facebook/Cesano Boscone Idrostar

Ono što je dodatno šokiralo i rastužilo sve iz Francescovog kluba Cesano Boscone Idrostar je sljedeće:

- Svi su čuli što se dogodili, ali: niti sudac, niti trener Ausonije, čovjek koji sportu uči djecu od 13-14 godina, nisu poduzeli apsolutno ništa. Ni za vrijeme utakmice, ni poslije utakmice... Niti jedno 'žao mi je', niti jedna isprika. To, ta ravnodušnost, to je stravično jednako kao sama uvreda - rekli su iz Francescovog kluba.

A klinac od 13 godina poručuje:

- U 2020. godini smo. A još postoje ljudi, moji vršnjaci, koji vrijeđaju one koji su su drukčiji od njih. Vrijeđa se one s tamnom kožom, vrijeđa se Kineze... Ne mogu to razumjeti i morao sam o tome progovoriti - rekao je Francesco Lin.

Klub dodaje:

- Zastrašujuća je šutnja i okretanje glave. Mi nećemo šutjeti, pogotovo ne kad se to događa među djecom. Borit ćemo se protiv patnje, pogotovo protiv patnje onih koji nisu ni za što krivi - napisali su iz Cesano Boscone Idrostara.