Skandal u Madridu: Traže pet godina zatvora za Ancelottija!

Carlo Ancelotti (64), trener Luke Modrića u Real Madridu, nalazi se u problemima sa zakonom nakon što u ga optužili da je Španjolsku oštetio za 1,062.079 eura putem neplaćenih poreza. Optužen je i da je lažno prikazao svoja primanja i imovinu u fiskalnim izvješćima za 2014. i 2015. godinu.

Talijanski strateg tada je bio u prvom mandatu u Realu, koji je trajao od ljeta 2013. do ljeta 2015. godine. U 'kraljevski klub' vratio se u lipnju 2021. godine, a ove je godine produžio ugovor s Realom do 2026. godine. Ancelottija Španjolsko državno odvjetništvo optužuje za dva kaznena djela na štetu španjolskog državnog proračuna i traže zatvorsku kaznu za njega u trajanju od četiri godine i devet mjeseci.

Foto: ISABEL INFANTES

- Usprkos tome što je u tom razdoblju prijavio boravište u Španjolskoj i to s adresom u Madridu, te je time morao ispunjavati sve porezne obaveze u toj državi, u poreznim prijavama navodio je samo plaću koju je dobivao kao trener Reala dok je primanja na osnovu prava od korištenja imidža prebacio na druge osobe. To je napravio kako bi platio niži porez - objašnjavaju španjolski mediji.

Ancelotti je prava na korištenje imidža prebacio na Real

Ancelotti je dao u najam stan u kojem je živio kao trener Reala nakon što se razišao s madridskim klubom. To su istaknuli i Španjolci u optužnici.

- Ancelotti je ugovor s Realom potpisao 4. srpnja 2013. za period do 30. lipnja 2016. U njemu se navodi da mu se primanja sastoje od plaća i bonusa, ali i prava na korištenje imidža koje je prebacio na klub. Nadalje, optuženik je radio i živio u Španjolskoj i to tako da mu je dom bila nekretnina na središnjem madridskom trgu. No, nakon što je Ancelotti ranije završio poslovni odnos s Realom ito 25. svibnja 2015., iznajmljivao je navedeni stan do listopada te godine. Na osnovu toga jeasno je da je tijekom 2015. Španjolska bila središte njegovih osobnih i poslovnih odnosa - piše u optužnici.

Foto: BORJA SUAREZ

Još nisu poznate ostale okolnosti optužnice koja je pokrenuta protiv Ancelottija i kada bi strateg Reala mogao izaći pred sud.