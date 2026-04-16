SKANDAL U NBA LIGI Nagovarao bivšu na pobačaj, kćer nije ni upoznao, a sad skriva imovinu?!

Anthony Edwards, jedan od najboljih košarkaša NBA lige, u središtu je prave sapunice! Njegov buran odnos s influencericom Ayeshom Howard eskalirao je u pravni rat oko njihove kćeri. Optužbe za manipulaciju, skrivanje imovine i borba za stotine tisuća dolara tresu javnost
Dok na košarkaškom parketu niže uspjehe kao jedna od najvećih mladih zvijezda NBA lige, privatni život Anthonyja Edwardsa (24) pretvorio se u pravu sapunicu.
Dok na košarkaškom parketu niže uspjehe kao jedna od najvećih mladih zvijezda NBA lige, privatni život Anthonyja Edwardsa (24) pretvorio se u pravu sapunicu.
Dok na košarkaškom parketu niže uspjehe kao jedna od najvećih mladih zvijezda NBA lige, privatni život Anthonyja Edwardsa (24) pretvorio se u pravu sapunicu.
Njegov komplicirani odnos s influencericom Ayeshom Howard (38) eskalirao je u javnu i ogorčenu pravnu bitku koja uključuje njihovu zajedničku kćer, teške optužbe za manipulaciju, skrivanje imovine i borbu za stotine tisuća dolara.
Edwards, košarkaš Minnesota Timberwolvesa, već se ranije našao u središtu pozornosti zbog turbulentnog privatnog života, koji uključuje više djece s različitim partnericama.
Ipak, sukob s Ayeshom Howard pokazao se kao dosad najkompleksniji.
Howard također ima dijete iz prethodne veze, sina Jasona, čiji je otac poznati reper Lil Baby.
Saga je započela i prije rođenja njihove kćeri Aubri u listopadu 2024. godine.
Mjesec dana ranije, Edwards je podnio zahtjev za utvrđivanje očinstva u Georgiji.
Howard je kasnije u sudskim dokumentima navela kako je Edwards, nakon što je saznao za trudnoću, nije bio sretan te ju je navodno nagovarao na pobačaj.
Nakon što je odlučila zadržati dijete, pravna borba odmah se zakomplicirala oko pitanja nadležnosti.
Edwards je inzistirao da se slučaj vodi u Georgiji, gdje je Howard ranije živjela.
Njegovi odvjetnici tvrdili su da je njeno preseljenje u Kaliforniju neposredno prije poroda bio proračunat potez kako bi osigurala veći iznos alimentacije.
Howard je pak tvrdila da je Kalifornija jedina logična nadležnost s obzirom na to da ona i dijete tamo žive.
U ožujku 2025. kalifornijski sudac presudio je da se alimentacija neće određivati u toj saveznoj državi, na što se Howard žalila.
Iako Edwards, prema sudskim zapisima, nije tražio skrbništvo niti pravo na posjete te navodno nikada nije upoznao kćer, konačni dogovor pokazao se neuhvatljivim.
U travnju 2025. godine, Howard je dobila privremeno puno fizičko i pravno skrbništvo nad djevojčicom. No, potpisivanje sporazuma je stalo.
Edwardsov pravni tim tvrdi da je zastoj nastao jer je Howard počela postavljati nove zahtjeve: isplatu od 500.000 dolara i javnu ispriku na svim njegovim službenim profilima na društvenim mrežama.
Howard je uzvratila i pojasnila kako se taj zahtjev ne odnosi na skrbništvo, već traži kompenzaciju zbog "značajne financijske i reputacijske štete" koju je pretrpjela tijekom dugotrajnog procesa.
Sukob je nedavno eskalirao novim, još težim optužbama.
Edwardsov tim sada tvrdi da Howard namjerno produljuje sudski proces i iskorištava njihovu kćer kao "sredstvo za stvaranje prihoda" na društvenim mrežama.
"Svaki sudski podnesak postajeobjava, svako saslušanje postaje sadržaj, a svaka odgoda omogućuje kontinuirano iskorištavanje ovog djeteta", stoji u podnesku njegovih odvjetnika.
Howard je takve optužbe nazvala licemjernima, ističući da i sâm Edwards objavljuje promotivni sadržaj sa svojom drugom kćeri, Aislynn, koju ima s dugogodišnjom djevojkom Shannon Jackson.
Ujedno je podnijela i nove dokaze sudu, tvrdeći da je otkrila kako je košarkaš "namjerno skrivao i lažno predstavljao svoje veze s Kalifornijom pod prisegom" kako bi izbjegao svoje obveze plaćanja alimentacije, navodeći njegove tvrtke i bankovne račune registrirane u toj državi.
