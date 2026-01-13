Skandal u NBA ligi! Nijemac je 40 minuta čekao Dončića. Htio ga udariti. Saznao svoju kaznu

Rivalstvo dviju velikih europskih zvijezda u NBA ligi, Slovenca Luke Dončića i Nijemca Dennisa Schrödera, prešlo je s parketa u hodnike dvorane. Verbalni sukobi i provokacije, koje traju godinama, kulminirali su nakon utakmice Los Angeles Lakersa i Sacramento Kingsa krajem prosinca prosinca, kada je Schröder fizički nasrnuo na Dončića, što ga je na kraju koštalo suspenzije od tri utakmice i značajne novčane kazne.

Cijeli je incident razotkrio duboku netrpeljivost koja seže sve do reprezentativnih okršaja, a u središtu priče su propalih 84 milijuna dolara i uvreda koju njemački košarkaš nije mogao oprostiti.

Tijekom uvjerljive pobjede Lakersa nad Kingsima 125-101, kamere su u više navrata uhvatile Dončića i Schrödera u razmjeni "trash talka". Slovenski genijalac, poznat po tome da voli ući protivnicima pod kožu, pronašao je Schröderovu najbolniju točku. Tijekom jedne minute odmora, prišao mu je i dobacio rečenicu koja je godinama predmet sprdnje u NBA krugovima.

​- Trebao si potpisati taj ugovor, mali - rekao je Dončić, aludirajući na sada već legendarnu poslovnu odluku Nijemca iz 2021. godine.

Schröder je tada, kao igrač Lakersa, odbio produljenje ugovora teško 84 milijuna dolara za četiri godine, vjerujući da na tržištu može dobiti više. Kockanje mu se nije isplatilo. Umjesto bogatstva, potpisao je za Boston Celticse za samo 5,9 milijuna dolara, a procjenjuje se da je u godinama koje su uslijedile zaradio oko 50 milijuna dolara manje nego što bi zaradio da je prihvatio originalnu ponudu. Dončićeva provokacija bila je sol na otvorenu ranu.

Nijemac ga čekao 40 minuta i pokušao udariti

Iako se činilo da su se strasti smirile do kraja utakmice, pravi je kaos uslijedio kasnije. Prema izvještajima vodećih američkih sportskih novinara poput Shamsa Charanije, Schröder je napustio svlačionicu svoje momčadi i čekao Dončića u hodnicima Crypto.com Arene gotovo 40 minuta. Kad se Slovenac napokon pojavio, Schröder mu je prišao i, kako stoji u službenom priopćenju lige, "pokušao ga udariti".

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Međutim, svjedoci tvrde da je situacija bila puno ozbiljnija. Bivši Dončićev suigrač Markieff Morris, koji tvrdi da ima informacije iz prve ruke, otkrio je da je Schröder "stavio ruke na njega" i da je došlo do fizičkog kontakta prije nego što su ih razdvojili.

​- Kad su mi javili da ga je dirao, nisam se iznenadio. Znam Dennisa. Uhvatio ga je, morali su ih razdvajati. Koliko sam čuo, gromada Deandre Ayton je zgrabio Schrödera i povukao ga u stranu - ispričao je Morris.

Upravo je intervencija centra Lakersa Deandrea Aytona spriječila eskalaciju. Snažni centar odvukao je bijesnog Schrödera od Dončića, a ubrzo je stiglo i osiguranje. Da nije bilo njegove brze reakcije, Dončić je mogao biti ozlijeđen ili također suspendiran zbog sudjelovanja u tučnjavi.

'Ne možeš me zvati kujom i praviti se da je sve u redu'

Iako je provokacija oko ugovora bila okidač, pravi razlog Schröderova bijesa navodno je puno dublji. Prema izvorima iz lige, Dončić već godinama, još od njihovih reprezentativnih dvoboja na Olimpijskim igrama i EuroBasketu, naziva Schrödera "kujom" (eng. "bitch"). Nijemac je nakon utakmice navodno rekao Slovencu upravo to.

​- Ne možeš me zvati kujom na terenu i onda se izvan njega praviti kao da je sve u redu - poručio mu je Schröder prije nego što ga je Ayton odvukao.

Foto: Kelley L Cox/REUTERS

NBA liga ima nultu toleranciju na fizičke obračune izvan terena, što objašnjava relativno oštru kaznu za Schrödera. Suspendiran je na tri utakmice bez plaće, što ga je koštalo gotovo 300 tisuća dolara. Incident je dodatno zaoštrio odnose između Lakersa i Kingsa, a njihov sljedeći dvoboj, zakazan za početak ožujka, sada će se pratiti s posebnim zanimanjem.