Skandal u režiji sudaca: Khabib prošao vagu zbog namještanja?

Što se dogodilo? Kad je Khabib stao na vagu, službena osoba je ili zbog svoje nesposobnosti ili namjerno napravila ogromnu, možda desetke milijuna dolara skupu pogrešku, otkrio je stručnjak Mike Dolce

<p><strong>UFC 254 u Abu Dhabiju</strong> bit će pravi spektakl - u glavnoj borbi večeri nastupa neporaženi <strong>Khabib Nurmagomedov (28-0) </strong>koji brani pojas protiv izazivača i privremenog prvaka <strong>Justina</strong> <strong>Gaethjea</strong> (22-2).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: FNC Podcast, Forgy i Truhan analizirali Khabib vs. Gaethje</strong></p><p>Veliki ulog za oba borca, ali veliki ulog i za sam <strong>UFC </strong>budući da se iz stožera elitne MMA organizacije može čuti kako će sraz za prvaka lake kategorije biti najveća borba ove godine.</p><p>Sam Khabib zaradit će ogromnih 10 milijuna dolara bez PPV-a što je ogromna zarada u odnosu na bilo kojeg drugog borca izuzev <strong>Conora McGregora </strong>s tim da će UFC od ove borbe vjerojatno uprihoditi najveći iznos ove godine. Pola svijeta pratit će okršaj Dagestanca i Amerikanca pa se ništa u pripremi nije smjelo zakomplicirati.</p><p>A čini se da se dogodio veliki propust, odnosno<strong> namještanje vaganja </strong>u režiji sudaca. Khabib je na javno vaganje stigao vidno iscrpljen i jedva je stajao na nogama, a u trenutku kada je jedva zadovoljio gornju granicu od 70,3 kilograma uhvatio se rukama za lice i izraz olakšanja ispunio je prostoriju.</p><p>Pa o čemu se radi? Odgovor je dao <strong>Mike Dolce</strong>, čovjek kojem se za savjete oko skidanja kilograma obraćaju brojni MMA borci.</p><p>- Nešto se vrlo uznemirujuće dogodilo na vaganju za UFC 254. Što se dogodilo? Kad je Khabib stao na vagu, službena osoba je ili zbog svoje nesposobnosti ili namjerno napravila ogromnu, možda desetke milijuna dolara skupu pogrešku. Nažalost, po mom stručnom mišljenju, ne vjerujem da bi Khabib u tom pokušaju bio točan. E sada, Khabib je bio prvi na vagi i imao bi vremena skinuti višak da je za to bio fizički sposoban, ali kada pogledate govor njegova tijela... - rekao je Dolce pa u videu dodatno pojasnio o čemu je riječ.</p><p>- Pogledajte kako je poluga u uzlaznoj putanji, a mora se uravnotežiti. Ide prema gore. To znači da je težak, a (službena osoba) ga miče u stranu u trenutku dok se još uvijek podiže. Nije se odbila i nije se stabilizirala na centru. To nije pravilno - rekao je.</p><p>Da je kojim slučajem pao na vaganju, borba bi se svejedno održala, ali ulog više ne bi bio pojas prvaka - nešto što si UFC nikako nije mogao dozvoliti. Kako god, Khabib je tuđom voljom ili ne vagu zadovoljio i borba će ipak biti za naslov u lakoj kategoriji. </p><p><strong>Spornu situaciju pogledajte u videu:</strong></p>