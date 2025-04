Skandal u Šibeniku: Igrači opet nisu trenirali. Ako ne dobiju novac, neće igrati protiv Osijeka

HNK Šibenik postao je brod koji tone. U klubu je kolaps, kaos... U utorak igrači nisu trenirali jer plaće nisu dobili od prosinca. Sljedeći trening bio je zakazan za srijedu u 10 sati ujutro, ali momci Rajka Vidovića ponovno nisu došli u klub. Međutim, održavaju formu. Kako doznajemo, unajmili su jedan teren s umjetnom travom u gradskoj četvrti Mandalina. Treniraju sami, bez trenera...

'Bilo je izbacivanja iz stanova'

Željko Karajica, nekoć menadžer boksača Filipa Hrgovića, a ujedno i vlasnik SEH sportske grupacije, Šibenik je preuzeo u siječnju 2023. Te sezone klub je ispao u drugi rang, ali ekspresno se vratio. Međutim, problemima se ove sezone ne nazire kraj. Već neko vrijeme špekulira se da plaće kasne, a igrači, jasno, ne smiju istupati javno bez dozvole kluba kako ih ne bi kaznili.

- Gazda je u klubu bio prije utakmice s Varaždinom početkom veljače (Šibenik kod kuće izgubio 2-0, op. a.). Stalno je govorio: "Bit će, bit će, nije to neki novac...". Iste priče vrte se već mjesecima, a pomaka nema. On ništa ne plaća. Ne samo da ne dolaze plaće, već nisu plaćali ni režije. Klubu su nekoliko puta isključili struju i vodu. Pa Grad to ponovno uključi na njihova obećanja - govori nam izvor blizak klubu.

Naš izvor nastavlja...

- Bilo je i izbacivanja iz stanova. Čak i nekih juniora. Naime, klub je sa strane dovodio klince, oni su bili na stanu, a nije im plaćao stanarinu. Snalazi su se kako su mogli i znali. Stariji igrači, koji su u karijeri nešto i zaradili, pomagali su koliko su mogli. Međutim, mlađi igrači od srama nekad neće ni pitati starije suigrače za pomoć. Pa posuđuju od roditelja, prijatelja. Užas... U sklopu kluba je restoran, ali ručka nije bilo baš svaki dan. Nekad samo triput tjedno... Hajde, igrači su uglavnom nešto kroz nogomet i uspjeli zaraditi, ali radna zajednica... Svi su dali otkaz, a oni su zaposlili nove. Sad i novi ljudi, od kojih neki imaju djecu, također nisu dobili plaću.

'Ako lova ne sjedne, seniori neće igrati'

Kako je momčad uopće išla na gostovanja. Sve to netko treba platiti...

- Bilo je tu svega. Igrači sat vremena prije puta nisu znali hoće li uopće ići na gostovanje. Klub nije redovito plaćao tog šofera. Pa on kaže da neće krenuti dok mu ne uplate novac... Iz kluba bi uplatili pola sata prije nego što ćemo krenuti... Stresovi su to bili.

Šibenik bi u 28. kolu u nedjelju od 18.45 sati trebao ugostiti Osijek, ali...

- Igračima su servirali priču da će im do 31. ožujka isplatiti sve. Do tad su klubovi, valjda, trebali predati dokumente za dobivanje prvoligaške licencije za sljedeću sezonu. Ako klub ima dugovanja, ne može dobiti licenciju. Međutim, ni nakon tog datuma plaća nema. Ako do nedjelje plaće ne sjednu, seniori neće igrati. Možda neki juniori uskoče protiv Osijeka... - završio je naš izvor.

